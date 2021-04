Bereit für den Neustart: Fladnitz/T. scharrt ungeduldig in den Startlöchern

Details Dienstag, 06. April 2021 19:53

Lange Zeit muss man sich beim SV RB-Lahü-Raith&Raith Fladnitz/Teichalm mit Fußball in der untersten Spielklasse begnügen, bis es im Sommer 2013 endlich gelingt, den langersehnten Meistertitel in der 1. Klasse Ost B unter Dach und Fach zu bringen. In weiterer Folge fabriziert man dann Nägel mit Köpfen bzw. schafft man es, innerhalb von nur drei Jahren, die Gebietsliga Ost und die Unterliga Ost zu überspringen. Demnach bestreiten die Fladnitzer 16/17 ihre erste Spielzeit in der Oberliga Süd/Ost. Dort gelingt es anstandslos Fuß zu fassen. So reicht es in der ersten Saison zum 10. Rang, von einem Abstiegsplatz ist man weit entfernt. Auch nachfolgend geben die Fladnitzer in der Liga beste Figur ab. Aktuell spielt man dort die 5. Saison, lange schon kann man sich im Tabellen-Mittelfeld behaupten. Wie bei den meisten Teams, weiß man nun auch bei der Truppe von Trainer Manfred Mandl, coronabedingt nicht wirklich, wo man derzeit steht. Nach einer entsprechenden Vorbereitung sollten in der anstehenden Saison 21/22, diesbezüglich doch die offenen Fragen beantwortet weden.

SV FLADNITZ/TEICHALM:

Tabellenplatz: 9. Oberliga Süd/Ost

Heimtabelle: 6.

Auswärtstabelle: 9.

längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

höchster Sieg: 5:0 in Ilztal (7. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 0:4 gg. Pischelsdorf (10. Runde)

geschossene Tore/Heim: 2,0

bekommene Tore/Heim: 1,8

geschossene Tore/Auswärts: 1,4

bekommene Tore/Auswärts: 1,8

erfolgreichster Torschütze: Julian Nemeth, Kerim Erdem (je 2)

Spiele zu Null: 2

Fairplaybewerb: 8.

(Wohin geht die Reise bzw. wo darf man den SV Fladnitz/T. in der Spielzeit 21/22 erwarten)

SV FLADNITZ/T.:

- Herbst-Restprogramm -

In Fladnitz/T. kann man den nächsten Wochen soweit entspannt entgegenblicken. Drei Spiele gilt es noch vom letzten Herbst fertigzuspielen. Die Partien in Feldbach, sowie zuhause gegen Anger und bei Gleisdorf II, haben aber, sofern diese zur Austragung kommen, nur Aufbauspiel-Charakter. Demnach gilt der Fokus der neuen Spielzeit 21/22. Dort heißt es dann punktgenau vorbereitet, die Leistung entsprechend abzurufen.

Photocredit: SV Fladnitz/T.

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?