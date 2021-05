Durch den Rost gefallen: Im dritten Anlauf will Fehring versäumtes nachholen

Details Montag, 17. Mai 2021 15:58

Seit zwei Spielsaisonen herrscht coronabedingt Ausnahmezustand im steirischen Amateur-Fußball. Nachdem schon die Spielzeit 19/20 nach dem Herbstdurchgang annulliert wurde, passiert, wie man das seit dem 3. Mai weiß, dasselbe nun auch mit dem Spieljahr 20/21. "Des einen Leid, des anderen Freud" - so gibt es auch diesmal wieder keine Auf- bzw. keine Absteiger. Satte 21 von 27 Stimmberechtigten waren für den Abbruch im Unterhaus. Die Deutlichkeit in der Form kommt doch sehr überraschend.

Die Hauptgründe für den vorzeitigen Schlussstrich waren: Terminprobleme wegen möglichen Clustern, Hälfte der Spiele wäre eine Verzerrung der Meisterschaft, zu kurze Vorbereitung bzw. gesundheitliches Risiko, keine genauen Verordnung bezüglich Umkleide, Gastro und Kantinenbetrieb, finanzielle Aspekt (Zusehereinnahmen, Kantinenbetrieb). Wie gehen die steirischen Vereine mit dieser Entscheidung um bzw. wie sieht man der nahen Zukunft entgegen? Hier an dieser Stelle finden die Steirer-Clubs laufend die Möglichkeit ihre Meinung kundzutun. Wenn auch dein Verein da unbedingt nicht fehlen darf, schicke uns einfach ein Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Wir melden uns bei euch.

Fehring will rauf in die Landesliga

Der UFC Fehring zählt zu jenen Mannschaften, die in den vergangenen zwei "Coronajahren", im Herbstdurchgang, jeweils die Nase deutlich vorne haben. Gebracht hat es aber, aufgrund der Annullierungen, unterm Strich, nichts. Was die Truppe von Trainer Rainer Pein aber nicht daran hintern wird, auch in der kommenden Spielzeit, mit Vollgas an die Sache heranzugehen. Schlussendlich soll es im nunmehr 11. Jahr in der Oberliga Süd/Ost, endlich klappen, mit dem Landesliga-Wiederaufstieg. Sektionsleiter Matthias Heuberger steht Ligaportal.at Rede und Antwort.

(Die Fehringer sind seit 25 Punktspielen unbesiegt. Die letzte Leermeldung datiert vom 31. Mai 2019)

Wie stehen Sie zum heiß diskutierten Thema Abbruch vs. Fortführung der Saison?

"Der UFC Fehring hat sich klar für einen Fortführung der Meisterschaft 20/21 ausgesprochen. Nicht nur als Erster der Oberliga Südost, sondern auch im Sinne des Fußballs. Klar ist, jede Mannschaft fängt mit dem Training spätestens im Juni an. Dann werden Vorbereitungsspiele, in denen die Verletzungsgefahr beim Kampf um einen Platz in der Stammelf geringer sein soll, als zwei Mannschaften die nicht Auf- und Absteigen können, ausgemacht!? Uns vom UFC Fehring stört extrem, dass die Vereine nicht den wahren Grund für die Zustimmung des Abbruchs bekanntgeben, nämlich der finanziellen Aspekt den Kickern keine Entschädigung mehr zahlen zu müssen. Uns stellt sich der Sachverhalt so dar: In der Steiermark (Kärnten und Wien haben auch eine Lösung gefunden) geht es bei anscheinend der Mehrzahl nur mehr um wirtschaftliche Interessen und nicht mehr um den Sport. Leider wird uns dieser Eindruck auch von der steirischen Führung so vermittelt!"

Wie sehen die Planungen für die nächsten Wochen/Monate aus? Werden bereits Termine für Testspiele vereinbart?

"Wir haben unsere Termine (Trainingsspiele) schon alle fixiert . Trainingsstart ist am 19.Mai. Die Kicker und wir freuen uns schon, nach so langer Zeit wieder am Platz stehen zu dürfen!"

Sind nach der langen Pause Probleme im Nachwuchs entstanden? Muss man einige Abgänge von Kindern oder Ehrenamtlichen verzeichnen?

"Wir sind bemüht, alle Spieler, Fans, Mitglieder, Helfer und Funktionäre vom UFC Fehring bzw. Fußball, nach so einer langen Durststrecke und der anschließend getroffenen Entscheidung vom Verband wieder zu motivieren! Dieses Problem betrifft natürlich diese Vereine mehr, die dem Nachwuchs einen großen Stellenwert zuordnen und dementsprechend auch Geld in diesen investieren. Der Abbruch der Meisterschaft wird diese Problematik auf gar keinen Fall verbessern!"

Fühlt man sich als Verein in dieser schwierigen Phase genügend vom Staat unterstützt oder doch eher allein gelassen?

"Der Staat hat seine Aufgabe mit den Förderungen aus unserer Sicht gut erfüllt. Wir sind der Meinung dieses Geld hätte dazu dienen sollen die Saison zu einem Abschluss zu bringen und nicht als Sanierungspaket für in der Vergangenheit gemachte budgetäre Fehler."

Wie sind die Erwartungen hinsichtlich der anstehenden Spielzeit?

"Wir werden versuchen wieder eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Unsere Spieler haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie sich den Aufstieg verdienen. Jetzt heißt es bei uns eine „Jetzt erst recht“-Stimmung zu erzeugen, um nach dieser Enttäuschung alle wieder auf Kurs zu bringen. Wermutstropfen: Nach solchen Beschlüssen können wir unseren Spielern und Fans leider nicht versprechen die kommende Saison nicht wieder, durch eine mehr als fragwürdige Entscheidung des Verbands, unserer verdienten Früchte beraubt zu werden. Wir gehen davon aus, dass der Verband seiner Rolle gerecht wird und in diesem Jahr eine wasserdichte Regelung zur Wertung der Meisterschaft findet. Aller guten Dinge sind drei!"

Wie bewältigte man im Vorstand die letzten Wochen/Monate?

"Wir vom UFC Fehring haben eine Rundruf in der Steiermark gestartet, um die Stimmung der Vereine einzufangen. Per Email haben uns Vereine Ihre Rückmeldung geschickt, die wir auch an den Verband weitergeleitet haben. Totstellen, abwarten und hinnehmen ist in der UFC-Fehring-Fußball-DNA nicht verankert!"

Ist man mit dem aktuellen Kader zufrieden oder sind noch Veränderungen geplant?

"Unsere Kicker haben uns seit Beginn der Pandemie bewiesen, dass sie für den Fußball in Fehring stehen. Von den meisten haben wir bereits die Zusage für die kommende Saison. Soll heißen, wir sind mit unserem Kader zufrieden. Einzelne Veränderungen wird es immer geben, die aber den Charakter dieses super Teams nicht verändern sollen! Danke Jungs!!"

Gibt es im Verein sonstige aktuelle Themen?

"Das Hochfahren des ganzen Vereins auf Normalbetrieb ist für die nächsten Wochen unser aktuelles Thema."

Photocredit: UFC Fehring

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?