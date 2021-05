Das Leder rollt wieder: 61 Testspiele sind in der Oberliga Süd/Ost fixiert

Details Montag, 24. Mai 2021 06:11

Mit Mittwoch, 19. Mai erwachte auch der steirische Amateurfußball wieder aus dem "Corona-Tiefschlag". Jetzt gilt es für jeden Verein individuell, zu einem entsprechenden Rhythmus zu finden. Denn eines scheint aufgrund der mehrmonatigen Zwangspause in Stein gemeißelt zu sein. Vieles wird nicht mehr so sein wie es war bzw. ist davon auszugehen, dass sich die Hierarchien in vielen Spielklassen verändern werden. Auf jeden Fall darf man dem Ligastart Anfang August, entsprechend mit großer Erwartung, entgegenblicken. Bislang sind in der Oberliga Süd/Ost 61 Testspiele terminisiert:

Gleisdorf II:

Nestelbach (18.6), Pircha (25.6), Kohfidisch (2.7), Stubenberg (10.7), Hausmannstätten (24.7)

Fehring:

Rebenland (11.6), Großklein (25.6), Gleisdorf (9.7), Gössendorf (16.7), Kainbach-Hönigtal (30.7)

Ilztal:

St. Marein/Graz (11.6), St. Martin/Raab (18.6), Pöllauberg (25.6), St. Lorenzen/W. (2.7), Greinbach (9.7), Gross Steinbach (16.7), Sonnhofen (23.7), Birkfeld (30.7)

Pischelsdorf:

Greinbach (25.6), Kirchbach (10.7), Ilz (16.7), Gross Steinbach (23.7), Pircha (30.7)

Pöllau:

Mooskirchen (11.6), Gnas (11.6), Hartberg/U. (30.7)

(Der SVU Ilztal hat, wie auch Eichkögl, bereits acht Testspiele terminisiert)

Anger:

Birkfeld (11.6), Ilz (25.6), Greinbach (2.7), Gratkorn (9.7), Krieglach (24.7)

Krottendorf:

St. Ruprecht/R. (11.6), Kumberg (2.7), Lebring (23.7)

Fladnitz/T.:

Pölfing-Brunn (26.6), Rein (9.7)

Waldbach:

Ilz (18.6), Birkfeld (2.7), Pinggau-Friedberg (24.7)

Feldbach:

Gabersdorf (11.6), Großklein (18.6), St. Margarethen/R. (29.6), Bad Gleichenberg (2.7), Nestelbach (9.7), Heiligenkreuz/W. (23.7), Straß (30.7)

Kirchberg:

Fürstenfeld (2.7), Pircha (9.7), Gnas (16.7), Gabersdorf (30.7)

Bad Waltersdorf:

Gross Steinbach (9.7), Fürstenfeld (23.7), Deutsch Goritz (30.7)

Eichkögl:

Frannach (22.6), Eggersdorf (25.6), St. Stefan/R. (1.7), Kumberg (6.7), Hof (9.7), St. Margarethen/R. (20.7), Mitterdorf/R. (23.7), Straden (30.7)

