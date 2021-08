Fehring lässt Almenland keine Chance

Details Samstag, 14. August 2021 09:31

FC Almenland hat den Start ins neue Fußballjahr in der Oberliga Süd-Ost nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste gar eine 1:7-Niederlage gegen Fehring verdaut werden. Dabei führten die Almenländer mit 1:0 und starteten gut in die Partie. Fehring steht nach zwei Siegen in zwei Saisonspielen an der Tabellenspitze.

Das Spiel beginnt mit druckvoll spielenden Gästen,die den Gegner mit ihrer Spielweise überraschend. Maximilian Karrer bringt die Gäste in der siebten Spielminute in Führung - er lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Im Gegenteil, denn auch Fehring dreht dann auf und stellt sogleich auf 1:1. Andreas Winter lenkt den Ball ins eigene Tor und beschert UFC Fehring den 1:1-Ausgleich (23.). Damit ist wieder alles offen. Daniel Simic ist es, der den Fehringern nach 30 Minuten die 2:1-Führung beschert - er steht goldrichtig. Für den nächsten Erfolgsmoment der Gastgeber sorgt Nejc Omladic (34.), ehe Felix Glanz das 4:1 markiert (44.). Das Ganze passiert innerhalb weniger Minuten und stellt die Partie völlig auf den Kopf. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Gästen, die es noch einmal wissen wollen. Der Druck sollte allerdings nicht lange halten, denn Fehring stellt nach 56 Minuten schon auf 5:1 nach einem Konter. Damit ist das Spiel endgültig entschieden, wenn sie das nicht schon vor der Pause war. In der 60. Minute wieder ein Konter und UFC Fehring legt zum 6:1 nach. Damit ist das Halbe Dutzend voll, allerdings war es das noch immer nicht. Felix Glanz versenkt das Leder sehenswert zm 7:1 im Kasten. Das ist der Endstand.

Markus Fiedler: FOLGT

Oberliga Süd-Ost: UFC Fehring – FC Almenland, 7:1 (4:1)

7 Maximilian Karrer 0:1

23 Eigentor durch Andreas Winter 1:1

30 Daniel Simic 2:1

34 Nejc Omladic 3:1

44 Felix Glanz 4:1

50 Daniel Poeltl 5:1

54 Daniel Poeltl 6:1

71 Felix Glanz 7:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!