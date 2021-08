Waltersdorf feiert klaren Sieg über Pöllau

Details Samstag, 14. August 2021 09:57

Am Freitagabend kam es in der steirischen Oberliga Süd-Ost zum Duell zwischen dem TUS Bad Waltersdorf und dem TSV Pöllau. Die Waltersdorfer gingen als Favorit in die Partie, mit eine derartig klaren Ausgang war aber nicht zu rechnen. Das Spiel endete mit einem 4:0-Sieg für die Waltersdorfer, die damit den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feiern.

Die erste Halbzeit ist ausgeglichen. Beide Teams spielen nach vorne, Pöllau hat sogar die besseren Gelegenheiten in der ersten halben Stunde. Das Tor erzielen dann aber die Waltersdorfer. Philipp Schaffer versenkt das Leder nach einem schönen Angriff über die Seite in der 29. Minute zum 1:0 im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte - allerdings erst kurz vor der Pause. Davor hat Waltersdorf noch Glück, dass die Pöllauer nicht ausgleichen. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt aus Sicht der Gäste - nämlich vor der Halbzeit (44.) - erzielt Mato Radat einen weiteren Treffer für das Heimteam. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit gehört weitgehend den Waltersdorfern, die den Pöllauern das Spiel überlassen. Man lauert auf den entscheidenen Konter, der nicht lange auf sich warten lässt. Florim Gashi trifft schließlich in der 57. Minute zum 3:0 - die Vorentscheidung. In der Schlussphase versenkt er den Ball ein zweites Mal im Kasten der Pöllauer. Das ist das Spiel vorbei.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Die erste Halbzeit war ausgeglichen, da hatten wir auch Glück, da Pöllau sehr gute Chancen nicht genützt hat. Zweite Halbzeit waren wir dann besser. Bin sehr zufrieden was die Leistungen die letzten beiden Spiele betrifft."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – TSV Sparkasse Pöllau, 4:0 (2:0)

29 Philipp Schaffer 1:0

44 Mato Radat 2:0

57 Florim Gashi 3:0

72 Florim Gashi 4:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!