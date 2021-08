Pötz-Doppelpack! Anger schlägt Feldbach vor eigenem Publikum

Details Sonntag, 22. August 2021 19:42

Am Freitag trafen SV Feldbach und SV Anger in der dritten Runde der Oberliga Mitte-West aufeinander. Ein Favorit war dieses Mal nicht wirklich auszumachen, am Ende gab es aber einen klaren Auswärtssieg der Angerer. Das Match entschieden die Gäste mit 4:2 für sich.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dabei gibt es schon in der ersten Halbzeit durchaus die eine oder andere Tormöglichkeit. Schon in der fünften geht ein Schuss von Feldbach knapp drüber. Auch ein Schuss der Angerer geht knapp drüber. Dann verfehlen Kopfbälle das Ziel. Die erste Halbzeit endet mit einer Freistoßsituation.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für Feldbach. Manuel Weinrauch bringt Anger per Weitschuss in der 48. Minute ins Hintertreffen. Mit der Führung im Rücken wollen die Feldbacher nachlegen, daraus wird aber nichts, denn Anger schlägt zurück. Balthasar Berger zieht aus der Distanz ab und versenkt das Leder im Kasten - keine Chance für den Goalie. Damit ist wieder alles offen. Anger bleibt aber am Drücker und Pötz sorgt innerhalb von fünf Minuten für zwei Tore. Damit ist ein Zwei-Tore-Vorsprung hergestellt. Kurz darauf haben die Angerer Pech, man trifft nur die Latte. Alexander Kreimer trifft dann noch zum 4:1, worauf zwar Feldbach verkürzt, doch an der Punkteverteilung ändert das nichts mehr.

Bei SV Feldbach präsentierte sich die Abwehr angesichts vier Gegentreffer wieder wackelig. In der Vorwoche konnte man zwar zwei Tore mehr erzielen, doch auch schon dort erhielt man vier Gegentore.

Philipp Zink (Sektionsleiter Anger): "Der Sieg ist, so denke ich, verdient. Die Mannschaft hat nicht nachgelassen. Dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Vor allem auswärts ist das eine super Leistung und ein tolles Ergebnis."

Oberliga Süd-Ost: SV Sparkasse Feldbach – SV Ada Anger, 2:4 (0:0)

48 Manuel Weinrauch 1:0

60 Balthasar Berger 1:1

71 Alexander Peter Poetz 1:2

75 Alexander Peter Poetz 1:3

80 Alexander Kreimer 1:4

83 Patrick Riegler 2:4

