Kein Sieger bei Waltersdorf gegen Hartberg Amateure

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

Am Freitagabend kam es in der vierten Runde der Oberliga Süd-Ost Steiermark zum Duell wischen Bad Waltersdorf und Eggendorf/Hartberg Amateure. Die Heimischen gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:2-Remis.

Beide Mannschaften starten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangt in der Anfangsphase keine von beiden. Auf die vermeintliche Siegerstraße bringt Florian Weiler sein Team in der 18. Minute - er versenkt das Leder im Kasten - keine Chance für den Waltersdorfer Goalie. Mit der Führung im Rücken wollen die Hartberger nachlegen, was aber nicht gelingt. Nur wenige Minuten später muss der Waltersdorf-Goalie mit einer Glanzparade retten. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Hartbergern, die weiter drücken. Wieder muss der Waltersdorfer Schlussmann eingreifen. Aus dem Nichts dann plötzlich der Ausgleich: Jakob Kolb versenkt das Leder im eigenen Tor. Damit ist wieder alles offen. Waltersdorf bleibt am Drücker und kann wenig später nachlegen. Lukas Bernhard Schloffer bringt die Gastgeber in Führung - damit ist das Spiel gedreht und die Gäste müssen jetzt mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie riskieren und werden belohnt. Ilijan Stojcevic wird durch einen abgerissenen Schuss ideal bedient und trifft zum 2:2. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Waltersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure. rangiert mit vier Zählern auf dem zehnten Platz des Tableaus. Die bisherige Saisonbilanz von Eggendorf/Hartberg Amateure bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwächelnd.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Aufgrund der zahlreichen Ausfälle bin ich sehr zufrieden mit dem Punkt. In der ersten Halbzeit hatte Hartberg vier bis fünf Top-Chancen die sie nicht genutzt haben. Wir sind dann besser aus der Pause gekommen und hatten auch unsere Chancen. Es war ein gerechtes Unentschieden."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 2:2 (0:1)

18 Florian Weiler 0:1

65 Eigentor durch Jakob Kolb 1:1

78 Lukas Bernhard Schloffer 2:1

82 Ilijan Stojcevic 2:2

