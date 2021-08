Packendes Spiel zwischen Anger und Kirchberg

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

Am Freitagabend traf der SV Anger in der Oberliga Süd-Ost in der vierten Runde auf den TSV Kirchberg/R.. Es war der Favorit nicht klar auszumachen. 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung, wobei das Publikum eine sehr bunte Partie sahen und das Spiel keine Wünsche offen ließ.

Die Partie beginnt munter und mit stärkeren Angerern, die gleich gute Möglichkeiten vorfinden. Für Tore sollte es aber nicht reichen. Auch Kirchberg kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. Doch auch den Gästen gelingt das Tor nicht. Das Spiel geht Hin und Her, das Publikum sieht ein sehr ansprechendes Spiel. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bittet, fallen dann aber plötzlich doch noch zwei Tore. Sandro Feichtinger lässt dem Kirchberger Goalie keine Chance und trifft zum 1:0 zugunsten von SV Ada Anger. Nur Sekunden später landet der Ball wieder im Tor. Ein Kopfball findet den Weg ins Tor und es steht 1:1.

Die zweite Halbzeit beginnt mit Pech für Kirchberg. Der Ball landet an der Latte. Das hätte die Führung sein müssen. Simon Puchner macht es besser und versenkt die Kugel nach einem sehenswerten Angriff zum 2:1 (59.) im Netz. Jetzt ist Anger gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie riskieren und sollten belohnt werden. Wieder dauert es nur wenige Augenblicke, bis das nächste Tor fällt. Für das 2:2 von Anger zeichnet Balthasar Berger verantwortlich (67.). In der Schlussphase geht es noch einmal Hin und Her. Angers Torwart lenkt den Ball in einer Situation gerade noch an die Latte, ehe der Schiri abpfeift.

SV Anger bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier.

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. besetzt momentan mit vier Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 5:5 ausgeglichen.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Ich denke, dass das Remis ein gerechtes Ergebnis ist. Wir haben am Ende Glück gehabt mit dem Lattentreffer, aber insgesamt passt das 2:2. Wir sind nicht unzufrieden mit dem Ergebnis."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 2:2 (1:1)

42 Sandro Feichtinger 1:0

46 Peter Baumkircher 1:1

59 Simon Puchner 1:2

67 Balthasar Berger 2:2

