Fehring feiert Kantersieg in Waltersdorf

Details Samstag, 04. September 2021 07:00

Der UFC Fehring empfing am Freitagabend in der Oberliga Süd-Ost Steiermark den TUS Bad Waltersdorf. Die Gastgeber gingen als Favorit in die Partie und fuhr am Ende einen deutlichen 5:0-Sieg ein. Dabei demonstrierte Fehring bereits in Hälfte eins ihre Macht. Die Fehringer stehen damit nach fünf Spielen bei 13 Punkten.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Die Fehringer gingen zwar als klarer Favorit ins Spiel, doch Waltersdorf hatte sich viel vorgenommen für das Match. Es sollte dann aber gar nicht so laufen, wie es sich die Waltersdorfer vorgestellt hatten. In der 34. Minute lenkt Stefan Fritz den Ball zugunsten von Fehring ins eigene Netz. Nur zwei Minuten später ist der Doppelschlag perfekt: Stephan Froschauer erhöht für den Tabellenführer auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Kurz vor dem Seitenwechsel legt Marco Lindner vom Elfmeterpunkt das 3:0 nach (43.). Das Spiel scheint damit wohl schon in der ersten Halbzeit entschieden.

Und so ist es auch: Waltersdorf gibt zwar nicht auf, doch im Spiel nach vorne klappt wenig. Auch wenn Fehring den Waltersdorfern das Spiel überläst. Felix Glanz gelingt mit einem Doppelpack (54./65.) noch das 4:0 und 5:0, ehe das Spiel dann dahinplätschert und es keine Höhepunkte mehr gibt.

Wolfgang Wagner (Sportlicher Leiter Bad Waltersdorf): "Die ersten 30 Minuten waren von uns in Ordnung. Durch einen Freistoß hätten wir auch 1:0 führen können, das Spiel war offen. Nach dem 1:0 und dem Elfmeter zum 3:0 war das Spiel entschieden. Wir hätten sicher das eine oder andere besser machen können. Letztendlich hat sich die Klasse von Fehring aber durchgesetzt. Man braucht einen sehr guten Tag und Spielglück, um in Fehring zu punkten. Unser Fokus gilt bereits wieder den nächsten Gegnern."

Oberliga Süd-Ost: UFC Fehring – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 5:0 (3:0)

34 Eigentor durch Stefan Fritz 1:0

36 Stephan Froschauer 2:0

43 Marco Lindner 3:0

54 Felix Glanz 4:0

65 Felix Glanz 5:0

