Last-Minute-Treffer entscheidet Krottendorf versus Anger

Ein Tor machte am Freitagabend den Unterschied – SV Ada Anger siegte in der fünften Runde der Oberliga Süd-Ost mit 1:0 gegen SV Krottendorf. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Match wurde letztlich erst in der Nachspielzeit entschieden.

Das Spiel beginnt etwas verhalten. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen richtig gefährlich vor das gegnerische Tor. Krottendorf stört früh und macht es den Angerern schwer. Mit Fortdauer der Partie wird das Match aber schneller und kurz vor der Pause dann die beste Chance auf die Führung für Anger: Alexander Kreimer taucht alleine vor dem gegnerischen Goalie auf, doch sein Schuss geht deutlich drüber. Dann geht es torlos in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten, wobei Anger jetzt etwas stärker agiert und mehr Spielanteile hat. In der Schlussphase dann aber beinahe der Führungstreffer für die Krottendorfer, doch der Goalie der Angerer hält zwei Mal innerhalb weniger Minuten bärenstark. Dann rechnet keiner mehr mit einem Treffer, und ausgerechnet in dieser Phase ist es passiert. Kreimer bricht in der Nachspielzeit nach einem Eckball den Bann und sorgt gleichzeitig für die Entscheidung.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Wenn man ein Spiel in der Nachspielzeit gewinnt, ist das natürlich immer etwas Besonderes. Das muss man so sagen. Da ist dann immer auch Glück dabei. Wir freuen uns über die drei Punkte. In Krottendorf zu gewinnen, ist eine super Leistung."

Oberliga Süd-Ost: SV Krottendorf – SV Ada Anger, 0:1 (0:0)

93 Alexander Kreimer 0:1

