Bad Waltersdorf lässt Eichkögl keine Chance

Details Samstag, 18. September 2021 14:46

Für Eichkögl gab es in der Partie gegen Bad Waltersdorf am Freitagabend in der Oberliga Süd-Ost, an deren Ende eine 2:6-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Waltersdorf als Favorit ins Spiel gegen USC Raika Eichkögl – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf legt los wie die Feuerwehr und lässt durch einen Doppelschlag von Philipp Schaffer aufhorchen (2./15.): ein genialer Pass in die Tiefe, Ein toller Heber über den Kepper. Das 2:0 nach einem Eckball ein perfekter Kopfball ins lange Eck. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Eichkögler sind überfordert. Gashi stellt kurz darauf auf 3:0 - die Vorentscheidung schon vor der Pause, die Heimischen haben aber noch nicht genug. Das 4:0 durch Schaffer ist nur Formsache, ehe der Schiri zur Pause pfeift.

Die zweite Halbzeit beginnt dann überraschend mit einem Doppelschlag der Gäste. Matthias Zaff befördert das Leder per Distanzschuss. Dann steht es sogar 2:4. Geht vielleicht doch noch etwas für die Gäste? Die Gäste werfen alles nach vorne, aus einem Konter fällt dann das 5:2. Lukas Bernhard Schloffer (69.) tänzelt sich dann durch die halbe Abwehr und schließt zum 5:2 ab. Gashi ist es dann, der in der 77. Minute nach einer Flanke das 6:2 erzielt und auch für den Endstand sorgt.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für uns. Nach der Pause hatten wir eine Phase der Unkonzentriertheit aber mit dem fünften Treffer war das Spiel entschieden. Großes Lob an alle Spieler und das Trainerteam, wichtige drei Punkte waren das. Besonders hervorheben möchte ich unser Urgestein und Kapitän Philipp Schaffer, der mit einem lupenreinen Hattrick glänzte."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – USC Raika Eichkögl, 6:2 (4:0)

2 Philipp Schaffer 1:0

15 Philipp Schaffer 2:0

28 Florim Gashi 3:0

35 Philipp Schaffer 4:0

53 Matthias Zaff 4:1

63 Mato Petrovic 4:2

69 Lukas Bernhard Schloffer 5:2

77 Florim Gashi 6:2

