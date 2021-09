Bad Waltersdorf entscheidet enge Kiste in Ilztal für sich

Details Samstag, 25. September 2021 11:05

SVU Ilztal und Bad Waltersdorf lieferten sich in der Oberliga Mitte-West ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Waltersdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Sowohl die Gäste als auch die Gastgeber spielen nach vorne. Es dauert schließlich bis zur 22. Minute, ehe es 1:0 steht. Ilztals David Kulmer versenkt die Kugel nach einem Eckball zum 1:0 (20.). Die Gäste schlagen aber postwendend zurück: Nach einer Flanke der Gäste geht der Ball durch auf die zweite Stange. Danach wird der Goalie noch einmal im eigenem 16er ausgetanzt und perfekt auf Schaffer in den Rückraum gelegt, der trifft. Damit ist wieder alles offen. Und es sollte noch dicker kommen. Schaffer köpft nach einem schönen Eckball ein. Damit haben die Waltersdorfer das Spiel gedreht. Allerdings kommt Ilztal wieder zurück. Ein Konter und schon steht es 2:2. Kurz darauf geht das Spiel in die Kabinen

In der zweiten Halbzeit startet Waltersdorf stärker und will an die an sich gute erste Halbzeit anschließen. In der 57. Minute zappelt das Leder im Netz von Ilztal, doch der Schiri entscheidet auf Abseits. Zuvor hatte die Heimmanschaft eine Top-Gelegenheit, doch der Waltersdorfer Goalie hielt stark. In der 77. Minute ist es schließlich soweit. Nach einer Ecke ist es Christoph Pieber, der einköpft. Damit führen abermals die Waltersdorfer. Und dieses Mal hält die Führung.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Erste Halbzeit haben wir es verabsäumt für klare Verhältnisse zu sorgen, Ilztal hat uns zweimal ausgekontert. Zweite Halbzeit war ausgeglichen mit dem besseren Ende für uns."

Oberliga Süd-Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 2:3 (2:2)

20 David Kulmer 1:0

22 Philipp Schaffer 1:1

31 Philipp Schaffer 1:2

43 Marco Klamminger 2:2

81 Christoph Pieber 2:3

