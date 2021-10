Bad Waltersdorf besiegt Pischelsdorf und feiert dritten Sieg in Folge

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 09:11

Nichts zu holen gab es für den SV Pischelsdorf am Freitagabend in der Oberliga Süd-Ost bei Bad Waltersdorf. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1-Sieg. Für die Waltersdorfer ist es der dritte Sieg in Folge.

In der ersten Halbzeit fallen keine Tore. Zwar sind beide Mannschaften bemüht, doch das Leder will nicht ins Eckige. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld nach etwas mehr als 45 Minuten vorläufig ein

Die zweite Halbzeit beginnt hingegen vielversprechend. In Minute 46 trifft Waltersdorfs Christoph Pieber zum 1:0. Er ist nach einer Ecke per Kopf zur Stelle. Nur vier Minuten später fällt aber bereits der Ausgleich zum 1:1. In Folge muss der Waltersdorfer Goalie in höchster Not eingreifen und das 1:2 verhindern. Waltersdorf übernimmt dann wieder das Kommando. In der 69. Minue ist es passiert. Philipp Schaffer ist zur Stelle und sorgt für die neuerliche Führung. Jetzt bleibt Waltersdorf am Drücker und in der 81. Minute steht es 3:1. Ein Pischelsdorfer Kicker will zurück köpfen, erwischt aber Reichl, der alleine auf den Kepper zuläuft und einschiebt. Das 3:1 ist gleichzeitig der Endstand, auch wenn Pischelsdorf noch einmal alles nach vorne wirft.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Die erste Halbzeit war ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit war Pischelsdorf eine Spur besser, aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV Wirtschaft Pischelsdorf, 3:1 (0:0)

47 Christoph Pieber 1:0

53 Matthias Toedling 1:1

70 Philipp Schaffer 2:1

83 Christoph Reichl 3:1

