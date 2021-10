Statt 0:3 noch 4:3: FC Almenland mit furioser Aufholjagd gegen SV Feldbach!

Details Montag, 04. Oktober 2021 11:27

Nach formidablem Beginn und daraus resultierender hoher Führung gab der SV bestpoint Feldbach das Spiel noch komplett aus der Hand und musste sich zum Schluss gar mit 3:4 geschlagen geben. Der SV Feldbach war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung, wenngleich der Spielverlauf für große Tristesse bei den Gästen sorgen dürfte. 150 Zuseher wurden Zeugen einer furiosen Aufholjagd der Heimischen.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Skaper traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Fabio Riedler schnürte einen Doppelpack (16./39.), sodass Feldbach fortan mit 3:0 führte. Das überzeugende Auftreten von SV bestpoint Feldbach fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit schnellen Toren von Markus Fiedler (56.) und Marcel Niess per Elfmeter (60.) schlug FC Almenland innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Für SV Feldbach nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Markus Fiedler drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (76./90.) und sicherte dem FC Almenland einen Last-Minute-Sieg. Feldbach ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem FC nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Die drei Zähler katapultierten den FC Almenland in der Tabelle auf Platz fünf. Mit dem Sieg baute FC Almenland die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holten die Gastgeber fünf Siege, ein Remis und kassierten erst drei Niederlagen. Die letzten Resultate von FC Almenland konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

SV bestpoint Feldbach holte auswärts bisher nur drei Zähler. SV Feldbach bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Defensive von Feldbach muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 27-mal war dies der Fall. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV bestpoint Feldbach alles andere als positiv. Nach der Niederlage gegen FC Almenland bleibt SV Feldbach weiterhin glücklos.

Als Nächstes steht für FC Almenland eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. Feldbach tritt bereits einen Tag vorher gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. an (19:00 Uhr).

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland – SV bestpoint Feldbach, 4:3 (0:3)

3 Sebastian Skaper 0:1

16 Fabio Riedler 0:2

39 Fabio Riedler 0:3

56 Markus Fiedler 1:3

60 Marcel Niess 2:3

76 Markus Fiedler 3:3

90 Markus Fiedler 4:3

