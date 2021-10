Ungefährdeter Heimsieg: Eggendorf/Hartberg Amateure bauen Serie aus!

Details Montag, 04. Oktober 2021 11:37

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog der Reserve des FC Gleisdorf 09 mit einem 5:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Eggendorf/Hartberg Amat. setzte sich standesgemäß gegen Gleisdorf II durch. Die Heimmannschaft ließ nur wenige Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen und behielt die drei Punkte schließlich verdient in der Heimat. Etwa 100 Zuschauer verfolgten im GREMSL Parkett GPT Stadion Eggendorf eine recht einseitige Begegnung, die die Heimischen schließlich für sich entscheiden konnten.

Für den Führungstreffer von Eggendorf/Hartberg zeichnete Tobias Wilfinger verantwortlich (22.). Jürgen Lemmerer versenkte die Kugel in der 34. Minute zum 2:0 für sein Team. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Emir Redzic mit dem 3:0 für FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. zur Stelle (44.). Eggendorf/Hartberg Amat. hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Erneut traf Jürgen Lemmerer kurz nach Wiederanpfiff und stellte den Spielstand damit auf 4:0 (48.). Redzic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Eggendorf/Hartberg Amat. (72.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Eggendorf/Hartberg einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Die Offensive von Eggendorf/Hartberg Amat. in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Gleisdorf 09 II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer von Eggendorf/Hartberg in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute Eggendorf/Hartberg Amat. die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. fünf Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Eggendorf/Hartberg ungeschlagen ist.

Gleisdorf II holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Abstiegssorgen des Gasts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Wo beim FC Gleisdorf 09 II der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 14 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In dieser Saison sammelte Gleisdorf II bisher zwei Siege und kassierte sieben Niederlagen. Vom Glück verfolgt war FC Gleisdorf 09 II in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Kommenden Freitag (19:00 Uhr) tritt FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. bei SV bestpoint Feldbach an, einen Tag später muss Gleisdorf II seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen UFC Fehring erledigen.

Oberliga Süd-Ost: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – FC Gleisdorf 09 II, 5:0 (3:0)

22 Tobias Wilfinger 1:0

34 Juergen Lemmerer 2:0

44 Emir Redzic 3:0

48 Juergen Lemmerer 4:0

72 Emir Redzic 5:0

