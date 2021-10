Krise hält an: SV Anger verliert auch in Eichkögl

Details Samstag, 16. Oktober 2021 10:05

Ein Tor machte den Unterschied – USC Eichkögl siegte am Freitagabend in der Oberliga Süd-Ost mit 2:1 gegen SV Anger. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Für die Angerer ist es die dritte Niederlage in Folge und das fünfte sieglose Spiel hintereinander.

Spielertrainer Anel Kocijan (hier noch im Dress von Kindberg) sorgte mit seinem Treffer für den Sieg

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Die ersten Möglichkeiten der Partie haben die Angerer, die allerdings nicht zu einem Treffer führen. Eichkögl lauert auf Konter und will so die Führung erzielen, doch auch daraus wird nichts. Das Publikum sieht eine durchaus interessante Partie. In weiterer Folge werden die Eichkögler konkreter in ihren Angriffen und es dauert nicht lange, ehe das 1:0 fällt. Nach einem Eckball kommt Matthias Zaff allein vor dem Tor zum Kopfball und versenkt das Leder im Eckigen. Es sollte nicht lange dauern, ehe die Angerer zurückschlagen. Es gibt Elfmeter - Pötz tritt an, doch Winter im Tor der Gastgeber errät die Ecke. Das 1:0 ist gleichzeitig auch das Ergebnis zur Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Angerer, die es noch einmal wissen wollen. In Minute 57 bringt Anger den Ball im Netz von USC Raika Eichkögl zum Ausgleich unter. Damit ist wieder alles offen. Anger will nachlegen, kassiert aber in der 68. Minute das 1:2. Der Angerer Goalie steht weit von seinem Tor entfernt und Anel Kocijan sieht das, zieht ab und das Leder landet im Kasten. In der Schlussphase werfen die Angerer noch einmal alles nach vorne, kommen aber über Chancen nicht hinaus. Auf Seiten der Gastgeber gibt es dann noch eine Rote Karte, doch das ändert am Endergebnis nichts mehr.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ Eichkögl die Abstiegsplätze und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Die Gastgeber bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

SV Anger muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Anger rangiert mit 14 Zählern auf dem neunten Platz des Tableaus. SV Ada Anger verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. SV Anger klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen USC Raika Eichkögl war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Am kommenden Samstag trifft USC Eichkögl auf die Reserve von FC Gleisdorf 09, Anger spielt am selben Tag gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal.

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – SV Ada Anger, 2:1 (1:0)

35 Matthias Zaff 1:0

57 Alexander Peter Poetz 1:1

68 Anel Kocijan 2:1

Stimme zum Spiel:

Philipp Zink (Obmann Anger):

"Ich denke, dass heute mehr drin gewesen wäre. Nach dem Ausgleich waren wir gut im Spiel und hätten nachlegen müssen. Das ist leider nicht gelungen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten beiden Spielen noch einmal voll punkten können. Natürlich wird der Druck nach den letzten Spielen aber größer, keine Frage. Da braucht es eine Reaktion."

