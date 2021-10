Bad Waltersdorf feiert deutlichen Sieg über Gleisdorfs Zweier

Details Samstag, 16. Oktober 2021 15:25

Mit 2:5 verlor die Reserve von Gleisdorf am vergangenen Freitag in der Oberliga Süd-Ost deutlich gegen Bad Waltersdorf. Damit wurde Waltersdorf der Favoritenrolle vollends gerecht. 22 Punkte haben die Waltersdorfer jetzt auf dem Konto. Ein Überwintern auf Rang 2 ist möglich, denn man ist punktegleich mit dem derzeit Zweiten Hartberg.

Dabei beginnt das Match alles andere als nach Wunsch der Waltersdorfer. FC Gleisdorf 09 II erwischt nämlich einen Blitzstart ins Spiel. Lorenz Zettel trifft in der vierten Minute zur frühen Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste auch gleich nachlegen, woraus aber nichts wird. Das Spiel flacht ab und Stefan Fritz nutzt die Chance für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf und befördert in der 30. Minute das Leder nach einem Eckball per zum 1:1 ins Netz. Damit ist wieder alles offen und die Waltersdorfer bleiben am Drücker. Es bleibt aber vorerst beim 1:1 und der Schiri schickt die beiden Teams beim Stand von 1:1 dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gleisdorfer, die sich viel für die zweite Halbzeit vorgenommen hatten. Christoph Reichl stellt die Weichen für Bad Waltersdorf auf Sieg, als er in Minute 48 mit dem 2:1 zur Stelle ist. Damit haben die Waltersdorfer das Spiel gedreht. In der 62. Minute steht es 3:1. Ognjen Davidovic (63.) trifft nach einer Unachtsamkeit in der Gleisdorfer Defensive. Florim Gashi (71.) per Elfmeter und Philipp Schaffer (80.) entscheiden das Spiel dann endgültig - es steht 5:1. In der Schlussphase gelingt den Gleisdorfern zwar noch der Anschlusstreffer, doch an der Punkteverteilung ändert das nichts mehr.

Nach elf absolvierten Spielen stockte TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf sein Punktekonto bereits auf 22 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Offensiv sticht Bad Waltersdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 31 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Waltersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

FC Gleisdorf 09 II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Gleisdorf II holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von FC Gleisdorf 09 II immens. Die Defensive von Gleisdorf II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 34-mal war dies der Fall.

FC Gleisdorf 09 II steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf mit aktuell 22 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Nächster Prüfstein für Bad Waltersdorf ist auf gegnerischer Anlage SV bestpoint Feldbach (Freitag, 19:00 Uhr). Einen Tag später misst sich Gleisdorf II mit USC Raika Eichkögl.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "In der ersten Halbzeit taten wir uns sehr schwer und kamen früh in Rückstand. Wir kämpften uns zurück und gingen mit einem 1:1 in die Pause Zweite Halbzeit waren wir klar spielbestimmend und gewannen auch in dieser Höhe verdient. Jetzt gibts noch zwei Spiele, die wir mit voller Konzentration bestreiten werden, um unseren Tabellenplatz über die Winterpause zu behalten."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – FC Gleisdorf 09 II, 5:2 (1:1)

4 Lorenz Zettel 0:1

30 Stefan Fritz 1:1

48 Christoph Reichl 2:1

63 Ognjen Davidovic 3:1

71 Florim Gashi 4:1

80 Philipp Schaffer 5:1

93 Sam Luca Battig 5:2

