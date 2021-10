Almenland und Krottendorf trennen sich ohne Sieger

Details Montag, 18. Oktober 2021 19:06

Jeweils einen Punkt holten FC Almenland und SV Krottendorf an diesem Samstag in der Oberliga Süd-Ost. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gastgebern. Das überrascht die Krottendorfer, die die Heimischen nicht so aggressiv und offensiv erwartet hatten. Bis zum ersten Treffer sollte es aber noch eine Weile dauern. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde steht es 1:0. Marcel Niess nutzt die Chance für FC Almenland nach einem Eckball und befördert in der 34. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Goalie Gösslbauer sah hierbei nicht glücklich aus. Mit der Führung im Rücken wollen die Almenländer nachlegen, woraus aber nichts wird. Es geht mit der knappen Führung auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die es jetzt wissen wollen. Man agiert jetzt offensiver und setzt den Gegner unter Druck. Dann ist es passiert. Stefan Gaulhofer befördert das Leder zum 1:1 von Krottendorf in die Maschen (60.). In weiterer Folge flacht die Partie ab und das Publikum sieht eine ausgeglichene Partie. Bis zum Abpfiff setzt sich keines der beiden Teams durch und so trennen sich FC Almenland und SV Krottendorf mit einem Unentschieden.

FC Almenland blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Krottendorf holte auswärts bisher nur sieben Zähler. In den letzten fünf Partien rief der Gast konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit diesem Unentschieden verpasste FC Almenland die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält FC Almenland den vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Als Nächstes steht für FC Almenland eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen TSV Sparkasse Pöllau. SV Krottendorf empfängt parallel FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Markus Fiedler (Spieler Almenland): "Ich denke, dass das Remis am Ende ein gerechtes Ergebnis ist. Es hätte beide Teams vielleicht Möglichkeiten auf den Sieg gehabt."

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland – SV Krottendorf, 1:1 (1:0)

34 Marcel Niess 1:0

60 Stefan Gaulhofer 1:1

