Bad Waltersdorf müht sich zu Sieg in Feldbach

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Bad Waltersdorf und SV Feldbach an diesem zwölften Spieltag in der Oberliga Süd-Ost. Tabellenschlusslicht Feldbach wehrte sich lange, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben.

Die beiden Teams trauen sich in der ersten Halbzeit wenig. Richtig zwingende Tormöglichkeiten gibt es vorerst nicht. Waltersdorf tut sich schwer - das war so nicht zu erwarten. Erst als sich der erste Abschnitt dem Ende zuneigt, ist es Patrick Riegler, der zum 1:0 trifft - überraschend für den Außenseiter, nämlich für Feldbach. Der Tabellenletzte nimmt die knappe Führung mit in die Kabine.

Die zweite Halbzeit gehört Waltersdorf. Die Gäste geben Gas - man will das Ergebnis korrigieren und das sollte auch gelingen. Für das erste Tor von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf ist Ognjen Davidovic verantwortlich, der in der 64. Minute das 1:1 besorgt - er trifft mit der Ferse. Damit ist wieder alles offen und Waltersdorf bleibt am Drücker. Nur zwei Minuten darauf steht es 2:1. Philipp Schaffer bringt den Ball zum 2:1 zugunsten der Gäste über die Linie (65.). Damit haben die Gäste das Spiel gedreht und sie sollten die knappe Führung auch über die Zeit bringen.

Mit dem Erfolg macht es sich Waltersdorf weiter in der Aufstiegsregion bequem. TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Nach der Niederlage gegen Bad Waltersdorf bleibt SV Feldbach weiterhin glücklos. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Waltersdorf zu besiegen.

Nächster Prüfstein für Feldbach ist auf gegnerischer Anlage USC Raika Eichkögl (Samstag, 14:00 Uhr). Tags zuvor misst sich TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf mit TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. (19:00 Uhr).

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "In der ersten Halbzeit agierten wir ungewöhnlich nervös und hatten einige vermeidbare Fehler, daraus entstand auch das 0:1. In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser und nützen unsere Chancen. Freue mich sehr, dass wir Platz 2 verteidigt haben. Eine tolle Sache für den ganzen Verein."

Oberliga Süd-Ost: SV bestpoint Feldbach – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 1:2 (1:0)

45 Patrick Riegler 1:0

64 Ognjen Davidovic 1:1

65 Philipp Schaffer 1:2

