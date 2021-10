SV Anger beendet gegen Ilztal Negativlauf

Details Montag, 25. Oktober 2021 13:42

SV Ada Anger gewann das Samstagsspiel in der Oberliga Süd-Ost gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte SV Anger dabei jedoch nicht hin. Die Ilztaler kratzten bis zur letzten Sekunde am Ausgleich, der allerdings nicht mehr fallen wollte. Die Angerer beenden damit ihre sieglose Serie von fünf Spielen.

Die Angerer starten stark in die Partie und setzen den Gegner von Beginn an unter Druck. Es ergeben sich auch gleich gute Möglichkeiten, doch die Tore bleiben vorerst aus. In der 22. Minute ist es dann aber so weit. Sandro Feichtinger trifft nach einem Schuss von Alexander Kreimer per Abstauber. Mit der Führung im Rücken wollen die Angerer nachlegen, woraus aber nichts wird, denn auch Ilztal kommt jetzt besser ins Spiel. In dieser Phase muss der Angerer Goalie mehrfach eingreifen, um den Ausgleich zu verhindern. Dann beinahe das 2:0 für die Gastgeber, doch Bergers Kopfball geht knapp vorbei. Kurz darauf zappelt das Leder dann doch im Ilztaler Tor. Feichtinger verlädt den Goalie und trifft zum psychologisch perfekten Zeitpunkt kurz vor der Pause zum 2:0. Dann geht es nämlich in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Angerer. Matthias Kulmer nimmt Maß und versenkt den Ball über den Tormann hinweg zum 1:2. Damit ist wieder Spannung drin. Die Ilztaler machen in Folge Druck und geben Gas. Anger wirkt nun etwas verunsichert die Gäste haben auf einmal Oberwasser und versuchen weiter nach vorne zu spielen. Es ergeben sich auch gleich Chancen für die Gäste - das 2:2 liegt in der Luft. Anger kann nur vereinzelt für Entlastungsangriffe sorgen, die Heimischen bringen den Dreier aber über die Zeit, auch wenn Ilztal vor allem in der Schlussphase zweimal nur ganz knapp scheitert. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab und Anger jubelt über drei Zähler.

SV Anger muss sich trotz des Sieges um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte Anger im Klassement keinen Boden gut. Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen weist SV Ada Anger eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht SV Anger im Mittelfeld der Tabelle. In den letzten fünf Partien ließ Anger zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

SVU Ilztal nimmt mit acht Punkten den zwölften Tabellenplatz ein. Mit erst 17 erzielten Toren haben die Gäste im Angriff Nachholbedarf. Nun musste sich SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach der Niederlage gegen SV Ada Anger bleibt SVU Ilztal weiterhin glücklos.

Am nächsten Freitag reist SV Anger zu SV Wirtschaft Pischelsdorf, zeitgleich empfängt SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal die Reserve von FC Gleisdorf 09.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Der Sieg war sehr wichtig für die Moral unserer Mannschaft. In der zweiten Halbzeit konnten wir leider nicht unser Spiel aufziehen. Der Anschlusstreffer hat uns verunsichert. Am Ende ist der Sieg aber nicht unverdient."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 2:1 (2:0)

22 Sandro Feichtinger 1:0

45 Sandro Feichtinger 2:0

51 Matthias Kulmer 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!