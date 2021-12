Krottendorf will Positivtrend im Frühjahr fortsetzen

Details Donnerstag, 30. Dezember 2021 12:03

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der SV Krottendorf in der Oberliga Süd-Ost beendete die Hinrunde auf dem siebenten Tabellenplatz und dürfte damit wohl ganz zufrieden sein. Man überwintert mit 19 Zählern auf dem Konto. LIGAPORTAL hat an dieser Stelle mit Goalie Patrick Gösslbauer gesprochen.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Patrick Gösslbauer: "Man darf absolut zufrieden sein mit dem Abschneiden im Herbst. Wir haben mit einer jungen Mannschaft tolle Leistungen gezeigt und hoffen, dass der Trend im Frühjahr fortgesetzt wird!"

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Patrick Gösslbauer: "Die Stimmung im Verein ist gut! Zusammenhalt vom Obmann bis zum letzten Kaderspieler ist das Wichtigste!"

LIGAPORTAL: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurden Transfers getätigt? Name, Verein, Position?

Patrick Gösslbauer: "Wir haben mit Benjamin Krottmayr und Toni Paunescu zwei Abgänge aufgrund von Berufswechsel. Über Zugänge bin ich leider nicht der richtige Ansprechpartner."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Patrick Gösslbauer: "Was in der Frühjahrsaison passieren wird, kann man schwer abschätzen. Das vergangene Jahr hat soviele überraschende Wendungen gehabt, dass ich hierzu absolut keine Ahnung habe, was auf uns noch zukommt!"

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Patrick Gösslbauer: "Man muss ganz klar sagen, dass sich der UFC Fehring den Aufstieg mehr als verdient hat! Ich würde ihnen den Meistertitel absolut gönnen!" Copyright: Facebook Krottendorf

