17 Dauerrenner: Das sind die "OLS-Duracell-Hasen" der Hinrunde

Welche Spieler schafften es im Herbstdurchgang in der Oberliga Süd/Ost vom Ankick bis zum Schlusspfiff am Spielfeld mit dabei gewesen zu sein. Was dann stolze 1170 Minuten bzw. 19,5 Stunden darstellt. Ligaportal durchforstete sämtliche Clubs, letztendlich waren es nur 17 Akteure, die zweifelsohne als Dauerrenner bezeichnetet werden dürfen. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass in der Hinrunde pro Spiel, fünf Wechsel möglich waren. Und viele Clubs, natürlich wurden auch die Ausschlüsse beachtet, davon auch Gebrauch machten. Ein Verein schaffte es dabei, drei Spieler für diese Wertung abzustellen. Sechs Clubs sind mit jeweils zwei Akteuren vertreten. In Summe ist es wenig überraschend, dass gleich 5 Torhüter mit von der Partie sind. Nachfolgend sind alle "DURACELL-HASEN" der ersten Meisterschaftshälfte, vereinsmäßig, alphabetisch aufgelistet.

Kein Honiglecken: Rene Pösendorfer vom Nachzügler Feldbach kassierte in der Hinrunde die meisten Gegentreffer (46 Tore in 13 Spielen).

VORNAME NACHNAME VEREIN POSITION TORE Maximilian Karrer Almenland Mittelfeld 5 Oliver Sommer Anger Tor - Stefan Tödling Anger Abwehr - Alexander Kreimer Anger Mittelfeld 6 Ognjen Davidovic Bad Waltersdorf Abwehr 2 Blaz Verhovsek Bad Waltersdorf Abwehr 1 Rene Pösendorfer Feldbach Tor - Elias Telser Feldbach Mittelfeld - Christoph Hödl Kirchberg Tor - Simon Puchner Kirchberg Abwehr 2 Matthias Kaufmann Krottendorf Abwehr - Mihai Ilas Krottendorf Mittelfeld - Tobias Goldgruber Pischelsdorf Mittelfeld 2 Lorenz Koller Pöllau Tor - Michael Mock Pöllau Mittelfeld 1 Marcel Spandl Waldbach Tor - Tim Vodeb Waldbach Mittelfeld 3

