38-mal unbesiegt: Fehringer Ligaaufstieg scheint beschlossene Sache

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle der Oberliga Süd/Ost lacht nach der Herbstrunde einmal mehr der UFC Fehring. Und das mit einem beeindruckenden 10-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger FSC Hochegger Dächer Eggersdorf/Hartberg Amateure. Was wohl soviel bedeutet, dass es in der Rückrunde vorwiegend darum geht, wer sich den möglichen Relegationsplatz ergattert. Dritter ist derzeit der TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, gefolgt vom SV Wirtschaft Pischelsdorf und dem FC Almenland. 38 Punktspiele stehen die Fehringer bereits unbesiegt da. Im Steirercup-Viertelfinale ist man ebenso (Auswärts in Klöch) noch mit von der Partie. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Der Sportliche Leiter der Fehringer, Christian Wendler, stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Christian Wendler: "Der Herbstdurchgang hätte nicht besser laufen können, 12 Siege und 1 Unentschieden da kann man nicht meckern." Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen? Christian Wendler: "Die Stärken sind einfach erklärt, wir sind von hinten bis vorne sehr kompakt, und können auch Ausfälle sehr gut kompensieren. Den Hebel ansetzten kann man immer, aber wir haben einen Trainer der das jede Woche sehr gut macht." Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge? Christian Wendler: "Abgänge gibt es in der KM 1 keinen zu vermelden, Zugang, von Rapid Kapfenberg kommt Raphael Wien ein junger hungriger Spieler dazu." Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben? Christian Wendler: "Momentan gibt es auf keiner Position Handlungsbedarf da wir einen kompakten Kader haben." Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler? Christian Wendler: "Bis auf Paul Glanz der uns hoffentlich bald wieder zur Verfügung steht ist alles Fit." Im Steirercup war es dem UFC Fehring gelungen den Ligaverein Fürstenfeld gleich mit 3:0 zu eliminieren. Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien? Christian Wendler: "Trainingstart war der 24.01.2022." Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt? Christian Wendler: "Unser Ziel ist es im Frühjahr den Vorsprung zu verteidigen und in die Steirische Landesliga aufzusteigen." Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt? Christian Wendler: "Das glaube ich nicht, aber wir sind Gott sei Dank nicht betroffen da bei uns alle eine 2G Nachweis besitzen." Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten? Christian Wendler: "Natürlich wir selber, aber wir sollten die Verfolger nicht unterschätzen und voll konzentriert ins Frühjahr starten." Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar? Christian Wendler: "Ich hoffe es, aber ich habe in der Vergangenheit selten ein Team Österreich gesehen das alles für den Erfolg macht." Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-) Christian Wendler: "Als Bayern Fan hätte ich gerne Joshua Kimmich aber erst in 2-3 Jahren wenn Nejc Omladic seine Karriere bei uns beendet." Bild: UFC Fehring © Robert Tafeit