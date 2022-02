Orientierung an das Mittelfeld: Eichkögl hat Verbleib fast im Sack

Details Montag, 07. Februar 2022 20:24

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle der Oberliga Süd/Ost lacht nach der Herbstrunde einmal mehr der UFC Fehring. Und das mit einem beeindruckenden 10-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger FSC Hochegger Dächer Eggersdorf/Hartberg Amateure. Was wohl soviel bedeutet, dass es in der Rückrunde vorwiegend darum geht, wer sich den möglichen Relegationsplatz ergattert. Dritter ist derzeit der TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, gefolgt vom SV Wirtschaft Pischelsdorf und dem FC Almenland. Mit 13 Punkten aus 13 Spielen ist der USC Raika Eichkögl an der 11. Position zu finden. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Eichkögl-Spielertrainer Anel Kocijan, stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst – Durchgang zu bewerten ?

Anel Kocijan: "Am Anfang hatten wir leider verletzungsbedingt große Probleme. Wir konnten uns im Laufe der Meisterschaft stabilisieren und konnten uns in den letzen paar runden mit wichtigen Siegen aus den Abstiegsrängen befreien."

Ligaportal: Wo sind die Stärke zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen ?

Anel Kocijan: "Unsere Stärken liegen in unserem Zusammenhalt und das wir da sind wenn wir da sein müssen. Wir haben ein sehr junge Mannschaft und müssen in sehr vielen Bereichen an uns arbeiten."

Ligaportal: Gibt es Transfers – Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge ?

Anel Kocijan: "Wir haben unsere Mannschaft gezielt verbessert. Wir konnten uns auf 4 Positionen verstärken. Mussten aber leider 2 Spieler abgeben. Ich möchte mich bei meinen 2 Spieler hiermit bedanken für alles was Sie in der Hinrunde für mich und den Verein geleistet haben. (Urdl Philipp und Prasser Julian)."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben ?

Anel Kocijan: "Wir mussten in der Offensive reagieren und das konnten wir auch. Wir haben einen Außenspieler und einen Stürmer geholt. Wir haben uns zusätzlich noch in der Innen-Verteidigung verstärkt. Die Neuen sind: Matko Stopinsek, Domagoj Kulasevic (beide Kroatien), Aleksandar Palamar (Markt Allhau) und Daniel Quitt (Ragnitz)"

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler ?

Anel Kocijan: "Wir haben momentan 2 verletzte Spieler. Martin Gutgesell ist schon seit Sommer verletzt, aber er ist am Weg der Besserung und sollte in der Rückrunde wieder einsatzbereit sein. Mit Johannes Knauhs ist ein weiterer Spieler verletzt, der auch am Weg der Besserung ist und auch er sollte spätestens im März wieder voll einsatzbereit sein."

Die Vorgabe des USC Eichkögl ist es möglichst rasch den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.

Ligaportal: Wann war Trainingsbeginn im Freien ?

Anel Kocijan: "Wir starteten heuer etwas früher in die Wintervorbereitung, da wir sehr viel Arbeit haben. Trainingsstart war am 17.01.2022."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt ?

Anel Kocijan: "Das Wichtigste ist das wir so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Wir wollen unseren jungen Eigenbauspielern dadurch auch sehr viel Einsatzzeit ermöglichen. Und nicht zu vergessen wollen wir natürlich im ersten Spiel gegen Kirchberg das Derby gewinnen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G – Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt ?

Anel Kocijan: "Damit haben wir zum Glück keine Probleme. Alle Spieler haben bei uns einen 2G-Status."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten ?

Anel Kocijan: "Heuer wird ganz sicher nichts an Fehring vorbeiführen."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB – Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter – WM in Katar ?

Anel Kocijan: "Wir haben eine sehr gute Nationalmannschaft. Ich glaube an unser Team und bin davon überzeugt das wir die Qualifikation für die WM in Katar schaffen werden."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen ?

Anel Kocijan: "Wir brauchen keinen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und mit dieser Truppe werden wir unsere Ziele auch erreichen."

Bild: USC Eichkögl

© Robert Tafeit