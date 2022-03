Tabellenführer Fehring lässt gegen Pöllau nichts anbrennen

Details Samstag, 19. März 2022 10:23

Fehring errang am Freitag einen 2:0-Sieg über TSV Pöllau. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. UFC Fehring enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg des Gastgebers bei Pöllau geendet.

Die Fehringer starten sehr druckvoll in die Partie. Man gibt gleich ordentlich Gas und findet auch gleich einige Möglichkeiten vor. Vorerst können sich die Pöllauer aber gegen den Rückstand wehren. Das sollte sich ändern, und zwar nach etwas mehr als einer halben Stunde. Dann trifft nämlich Felix Glanz zum 1:0. Nach einer Hereingabe von der linken Seite muss Glanz nur noch den Fuß hinhalten und trifft. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was vorerst aber nicht gelingt. Es geht mit der verdienten Führung der Heimischen auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit ist etwas offener geführt. Außerdem ist Pöllau offensiver aufgestellt und riskiert mehr. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe Fehring die Führung ausbaut. Daniel Simic trifft nach einer schönen Vorlage von Tobias Höller zum 2:0 - in der 50. Minute - damit ist das Spiel wohl entschieden. Jedenfalls ist aber für klare Fronten gesorgt. Pöllau gibt zwar nicht auf, doch die Gäste wissen, dass hier und heute wohl nichts mehr drin ist. Beide Trainer nehmen dann noch Wechsel vor, doch am Ergebnis ändert das nichts mehr. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfeift, hat der Tabellenführer die drei Zähler unter Dach und Fach.

Fehring konnte sich gegen TSV Sparkasse Pöllau auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. An UFC Fehring gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zehnmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Oberliga Süd-Ost. UFC Fehring ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 13 Siege und ein Unentschieden. Fehring scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

TSV Pöllau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Offensive der Gäste strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Pöllau bis jetzt erst 19 Treffer erzielte. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von TSV Sparkasse Pöllau alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war TSV Pöllau in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag tritt UFC Fehring bei FC Almenland an, während Pöllau einen Tag zuvor TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf empfängt.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Man muss sagen, dass Fehring einfach in die Landesliga gehört. Sie spielen abgeklärt und das hat man heute wieder gesehen. Natürlich hatten wir unsere Chancen, doch der Sieg von Fehring geht in Ordnung. Wir konzentrieren uns auf die nächsten Gegner."

Oberliga Süd-Ost: UFC Fehring – TSV Sparkasse Pöllau, 2:0 (1:0)

30 Felix Glanz 1:0

50 Daniel Simic 2:0