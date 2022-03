Anger feiert souveränen Sieg über Waldbach

Details Samstag, 19. März 2022 13:36

SV Hochwechsel Waldbach konnte SV Ada Anger in der Oberliga Süd-Ost nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Ein Doppelschlag zum Ende der Partie hin entschied das Spiel. Das Hinspiel hatte SVH Waldbach knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Die Angerer starten druckvoll in die Partie. Man findet auch gleich Tormöglichkeiten vor, kann zunächst aus dem Übergewicht aber nichts machen. Das sollte sich ändern. In Minute 18 ist es so weit - Alexander Pötz ist nach einem schönen Angriff zur Stelle und macht das 1:0. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Waldbach steht dann besser und lässt nichts mehr zu. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten, auch wenn Waldbach jetzt mehr riskiert. Das ist auch notwendig, wenn die Waldbacher hier und heute etwas ernten wollen. Man riskiert immer mehr, was auch Räume für die Angerer eröffnet. In der 70. Minute ist das Spiel entschieden. Roland Weber ist nach einem Konter erfolgreich. Das sollte es aber noch nicht sein. Nur Augenblicke später ist der Doppelschlag perfekt. Alexander Kreimer macht die drei Punkte endgültig fix.

SV Hochwechsel Waldbach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Der Gastgeber verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird SVH Waldbach nach unten durchgereicht.

Anger muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Ada Anger im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SV Anger momentan auf dem Konto. Anger ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag trifft Waldbach auf FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, SV Ada Anger spielt am selben Tag gegen die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Ich denke, dass wir mit dem Start sehr zufrieden sein können. So darf es gerne weitergehen. Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist. Wir haben von Beginn an konzentriert gespielt."

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – SV Ada Anger, 0:3 (0:1)

18 Alexander Peter Poetz 0:1

70 Roland Weber 0:2

76 Alexander Kreimer 0:3