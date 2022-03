Pöllau zwingt Bad Waltersdorf in die Knie

Details Freitag, 25. März 2022 21:59

Drei Punkte gingen am Freitag in der Oberliga Süd-Ost aufs Konto von TSV Sparkasse Pöllau. Die Heimmannschaft setzte sich mit einem 4:2 gegen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf durch. Mit breiter Brust war Waltersdorf zum Duell mit TSV Pöllau angetreten – der Spielverlauf ließ bei Bad Waltersdorf jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel war eine Demonstration von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Die Heimischen kommen von Beginn an besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Matthias Deibel versenkt die Kugel nach einem schönen Angriff im Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt. Nur drei Minuten später ist der Doppelschlag perfekt. Wieder ist es Deibel, der souverän einschiebt. Damit ist für klare Fronten gesorgt, aus dem Nichts treffen dann aber die Waltersdorfer. Philipp Schaffer spielt all seine Erfahrung aus und nutzt die Chance zum 1:2. Damit ist wieder Spannung drin. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Pöllauern, die das Spiel entscheiden wollen. Lukas Scherf ist es schließlich, der für das 3:1 der Pöllauer sorgt. Damit ist wieder der Zwei-Tore-Vorsprung hergestellt. Die Waltersdorfer geben aber noch nicht auf. Man gibt mehr Gas und riskiert, was aber auch Räume für die Pöllauer eröffnet. In der 71. Minute verkürzt Manuel Laschet nach einer Unachtsamkeit in der Pöllauer Defensive auf 2:3. Geht vielleicht doch noch etwas für die Waltersdorfer? Sie werfen alles nach vorne, doch kassieren kurz vor Schluss nach einem Konter das vierte Gegentor - das entscheidende, denn nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schir das Spiel ab und Pöllau jubelt über drei Punkte.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Leider haben wir heute keine gute Leistung gebracht. Somit gehen die drei Punkte für Pöllau auch in Ordnung."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 4:2 (2:1)

92 Markus Hofer 4:2

73 Manuel Laschet 3:2

59 Lukas Scherf 3:1

23 Philipp Schaffer 2:1

17 Lukas Scherf 2:0

15 Matthias Deibel 1:0