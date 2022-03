Krottendorf behält drei Punkte gegen Eichkögl zu Hause

Details Freitag, 25. März 2022 22:05

Nichts zu holen gab es am Freitagabend in der Oberliga Süd-Ost für USC Raika Eichkögl bei SV Krottendorf. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Krottendorf die Nase vorn. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Sieg von SV Krottendorf bei USC Eichkögl geendet.

Die Krottendorfer finden besser ins Spiel und setzen von Beginn immer wieder gute Offensivaktionen. Vorerst fehlen aber die Tore. Eichkögl tut sich in der Anfangsphase noch schwer und so bleibt es beim 0:0. Nach etwas mehr als 20 Minuten ist es schließlich doch so weit. Robin Flechl nutzt die Chance für Krottendorf und befördert in der 22. Minute das Leder nach einem schnellen Konter zum 1:0 ins Netz. Damit führen die Gastgeber und wollen nachlegen. Daraus wird aber nichts. Ohne dass sich am Stand noch etwas tut, schickt der Schiedsrichter die Akteure in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die es noch einmal wissen wollen. Man hat hier und heute noch lange nicht aufgegeben. Ein schnells Tor und alles ist wieder offen. In der 62, Minute zappelt das Leder - etwas entgegen des Spielverlaufs - schließlich zum zweiten Mal im Netz der Gäste. Nico Mandl verwandelt einen Freistoß direkt und stellt auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In weiterer Folge agieren beide Teams aggressiver, doch am Ergebnis ändert sich nichts mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel dann vorbei.

USC Raika Eichkögl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast befindet sich am 15. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Nun musste sich USC Eichkögl schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zehn Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am kommenden Freitag trifft Krottendorf auf SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, Eichkögl spielt tags darauf gegen TSV Sparkasse Pöllau.

Patrick Gösslbauer (Spieler Krottendorf): "Ich denke, dass die drei Punkte in Ordnung gehen. Wir haben von Beginn an sehr konzentriert nach vorne gespielt. Das war wichtig heute, nicht lockerzulassen. Wir sind zufrieden."

Oberliga Süd-Ost: SV Krottendorf – USC Raika Eichkögl, 2:0 (1:0)

58 Nico Mandl 2:0

22 Robin Flechl 1:0