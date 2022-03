Anger dreht Spiel gegen kämpfende Gleisdorfer

Details Sonntag, 27. März 2022 10:07

Ein Tor machte am Samstagnachmittag den Unterschied in der Begegnung von der Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 und SV Ada Anger in der Oberliga Süd-Ost, die mit 1:2 endete. Gleisdorf II erlitt gegen SV Anger erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte Anger einen Erfolg geholt und einen 5:3-Sieg zustande gebracht.

Dabei beginnt Gleisdorf stärker und setzt den Gegner unter Druck. Anger wirkt etwas überrascht - damit hatten sie nicht gerechnet. Für Treffer sollte es in dieser Anfangsphase allerdings noch nicht reichen. Nach knapp einer halben Stunde ist es dann aber so weit - Gleisdorf geht in Führung. Leon Pliso ist nach einem schönen Angriff zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Gleisdorfer nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Anger wird dann druckvoller - das Gegentor scheint ein Weckruf für die Angerer zu sein. Dennoch gelingt in der ersten Halbzeit der Ausgleich nicht mehr und es geht mit dem 1:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gleisdorfer: Alexander Peter Pötz bleibt eiskalt und versenkt das Leder zum 1:1 im Netz der Gleisdorfer. Damit ist wieder alles offen und Anger bleibt am Drücker. Roland Weber ist es schließlich, der in der 59. Minute das zweite Tor macht. Damit haben die Angerer das Spiel gedreht. Jetzt ist Gleisdorf gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man riskieren, eröffnet so aber auch Räume für die Angerer. Die Partie bleibt zwar spannend, doch am Ergebnis ändert sich nichts mehr. Anger jubelt nach etwas mehr als 90 Minuten über die drei Punkte.

Gleisdorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam befindet sich am 15. Spieltag in der zweiten Tabellenhälfte. Im Angriff weist FC Gleisdorf 09 II deutliche Schwächen auf, was die nur 42 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Gleisdorf II noch Luft nach oben.

Kurz vor Saisonende besetzt SV Anger mit 48 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt 14 Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Anger konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am kommenden Samstag trifft FC Gleisdorf 09 II auf SV Hochwechsel Waldbach, SV Ada Anger spielt tags zuvor gegen SV bestpoint Feldbach.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Ich denke, dass wir am Ende verdient durchgesetzt haben, auch wenn sich die Mannschaft schwer getan hat. Wir haben Moral bewiesen nach dem 0:1-Rückstand. Der Sieg ist sehr wichtig."

Oberliga Süd-Ost: FC Gleisdorf 09 II – SV Ada Anger, 1:2 (1:0)

59 Roland Weber 1:2

47 Alexander Peter Poetz 1:1

28 Leon Pliso 1:0