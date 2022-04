Doppelpack: Mauerhofer schießt Pöllau zum Sieg über Ilztal

Details Samstag, 09. April 2022 09:59

Am Freitag begrüßte TSV Pöllau in der Oberliga Süd-Ost SVU Ilztal. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten von Pöllau aus, die damit den dritten Sieg in Folge feiern. Auf dem Papier ging TSV Sparkasse Pöllau als Favorit ins Spiel gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. TSV Pöllau hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Das Spiel beginnt verhalten. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen wirklich gut ins Spiel. Man wirkt verunsichert, und das obwohl die Pöllauer zuletzt starke Ergebnisse erzielen konnten. Es sollte bis kurz vor der Pause dauern, ehe doch das 1:0 fällt. Jan Mauerhofer versenkt das Leder im Kasten. Dem Treffer war ein Schnitzer in der Waldbacher Hintermannschaft vorausgegangen. Dann geht es mit der knappen Führung auch in die Kabine.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Pöllauer. Heiko Hölzl lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance und gleicht aus. Allerdings sollte das Ergebnis nicht lange halten. Nur wenige Augenblicke später führen wieder die Pöllauer. Mauerhofer macht dass Doppelpack perfekt. Jetzt ist Ilztal gefordert, wenn man noch Punkte aus Pöllau mitnehmen will. Man wirft dementsprechend alles nach vorne, kassiert aber prompt das 1:3. Zan Horvat trifft zum 3:1. Damit ist das Spiel wohl entschieden. Und so ist es auch - nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Am nächsten Freitag reist TSV Pöllau zu SV Wirtschaft Pischelsdorf, zeitgleich empfängt SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal FC Almenland.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Es läuft zurzeit wirklich sehr gut. Die Mannschaft hat vor allem nach dem Dämpfer gleich nach der Pause Moral gezeigt. Das war toll mitanzusehen."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 3:1 (1:0)

63 Zan Horvat 3:1

58 Jan Mauerhofer 2:1

52 Heiko Hoelzl 1:1

41 Jan Mauerhofer 1:0