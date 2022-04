Pischelsdorf beendet Negativserie mit Sieg über Pöllau

Details Freitag, 15. April 2022 22:12

SV Wirtschaft Pischelsdorf errang am Freitag in der Oberliga Süd-Ost einen 3:1-Sieg über TSV Sparkasse Pöllau. Vor dem Match war man von der Pöllauer Favoritenrolle ausgegangen, nach 90 Minuten hatte schließlich SV Pischelsdorf die Nase vorn, die ihren Negativlauf von vier Niederlagen in Serie beenden. Das Hinspiel hatte beim 3:0 mit dem Gastgeber seinen Sieger gefunden.

Die erste Halbzeit ist etwas verhalten. Weder die Gäste noch die Gastgeber kommen wirklich ins Spiel. Pöllau hat Übergewicht im Mittelfeld, kann daraus aber kein Kapital schlagen. Erst zur Pause nähern sich die Pöllauer immer weiter dem gegnerischen Tor an, in Führung gehen aber die Pischelsdorfer. Bernd Tödling trifft zur Führung. Mit der knappen Führung geht es dann auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit gibts die kalte Dusche für die Pöllauer, die sich viel vorgenommen hatten für den zweiten Durchgang. Matthias Tödling ist es nun, der zum 2:0 trifft und die Pöllauer eiskalt auskontert. Jetzt ist Pöllau gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. In der 76. Minute kommt es noch dicker - Alexander Salmhofer stellt auf 3:0 und entscheidet die Partie. Zwar gelingt den Pöllauern noch der Anschlusstreffer zum 1:3, doch an der Punkteverteilung ändert das nichts mehr.

Am kommenden Samstag tritt SV Wirtschaft Pischelsdorf bei FC Almenland an, während TSV Sparkasse Pöllau einen Tag zuvor SV Ada Anger empfängt.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter): "Das war heute leider nichts. Vor allem das zweite Tore hat uns geschadet. Wir waren dieses Mal aber nie wirklich in der Partie. Der Sieg von Pischelsdorf geht in Ordnung. Wir müssen es nächste Woche wieder besser machen."

Oberliga Süd-Ost: SV Wirtschaft Pischelsdorf – TSV Sparkasse Pöllau, 3:1 (1:0)

82 Maximilian Kottnig 3:1

76 Alexander Salmhofer 3:0

57 Matthias Toedling 2:0

40 Bernd Toedling 1:0