Anger gegen Krottendorf: Vier Tore in rassigem Derby

Details Sonntag, 17. April 2022 20:44

SV Anger trennte sich an diesem Samstag in der Oberliga Süd-Ost von Krottendorf mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte Anger knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt und beide Teams spielen nach vorne. In der 15. Minute die erste Top-Gelegenheit, doch Pötz trifft alleine vor dem Kasten nicht. In der 24. Minute Glück für die Angerer: Die Krottendorfer treffen die Latte. Kurz darauf zappelt das Leder dann doch Robin Flechl trifft nach einer Flanke. Anger lässt sich vom Rückstand aber nicht wirklich beeindrucken. Zwei Halbchancen werden vergeben, dann steht es nach einem Eckball aber doch 1:1. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Angerer. Stefan Gaulhofer trifft nach einem Stellungsfehler in der Angerer Hintermannschaft. Die erneute Führung hält aber nicht lange, denn in der 55. Minute steht es 2:2. Weber trifft zum Ausgleich. Damit ist wieder alles offen und es bleibt spannend. Beide Teams finden in der Schlussphase richtig gute Gelegenheiten vor, doch es sollte letztlich beim 2:2-Unentschieden bleiben. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Am nächsten Freitag reist Anger zu TSV Sparkasse Pöllau, zeitgleich empfängt Krottendorf die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Ich denke, dass wir am Ende ein leistungsgerechtes Remis gesehen haben. Das Spiel war von Beginn an munter geführt und hatte alles zu bieten, was man sich von einem Derby wünscht."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – SV Krottendorf, 2:2 (1:1)

55 Roland Weber 2:2

51 Stefan Gaulhofer 1:2

42 Emmanuel Atangana 1:1

27 Robin Flechl 0:1