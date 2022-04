Remis in rassigem Derby zwischen Pöllau und Anger

Details Samstag, 23. April 2022 10:09

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich TSV Sparkasse Pöllau und SV Ada Anger in der Oberliga Süd-Ost mit 1:1. Vor dem mit Spannung erwarteten Derby war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel hatte SV Anger vor heimischer Kulisse mit 3:1 für sich entschieden.

Das Spiel ist in der ersten Halbzeit offen geführt und beide Mannschaften sind bemüht im Spiel nach vorne. Allerdings fehlen die Tore. Weder die Pöllauer noch die Angerer treffen im ersten Abschnitt. So geht es mit einem 0:0 auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit gibt es die kalte Dusche für die Pöllauer: Roland Weber macht in der 47. Minute nämlich das 1:0 - die Pöllauer Hintermannschaft hat da gar nicht gut ausgesehen. Mit der Führung im Rücken wollen die Angerer nachlegen, woraus aber nichts wird. In der 64. Minute schließlich gelingt den Pöllauern der Ausgleich - Nejc Gabrsek trifft. Damit ist wieder alles offen und das Spiel ist auf Messers Schneide. Beide Teams wollen die Entscheidung, es bleibt aber beim 1:1-Unentschieden.

Nächster Prüfstein für TSV Sparkasse Pöllau ist auf gegnerischer Anlage die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SV Ada Anger mit FC Almenland.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Ich denkel, dass der Punkte am Ende leistungsgerecht. Zu Hause wünscht man sich im Derby natürlich immer mehr, aber nach dem Rückstand können wir auch mit dem Punkt gut leben."

Philipp Zink (Obmann Anger): "Ich denke, dass Remis geht in Ordnung. Beide Mannschaften hätten im zweiten Durchgang die Möglichkeit auf drei Punkte gehabt."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – SV Ada Anger, 1:1 (0:0)

64 Nejc Gabrsek 1:1

47 Roland Weber 0:1