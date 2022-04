Fehring deklassiert Eichkögl und braust weiter Richtung Meistertitel

Details Samstag, 23. April 2022 10:14

USC Eichkögl kam gegen Fehring in der Oberliga Süd-Ost mit 0:5 unter die Räder. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von UFC Fehring. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Der Ligaprimus hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Das Spiel beginnt mit druckvollen Fehringern. Denis Topolovec bringt sein Team in der 17. Minute nach vorn. Er geht rein, bekommt die Maßflanke von Nejc Omladic und erzielt mit einem abgefälschten Schuss das verdiente Führungstor. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. Daniel Simic erhöht den Vorsprung nach Vorarbeit von Tobias Höber nach 25 Minuten auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Das Heimteam baut den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Matija Durdek befördert den Ball in der 39. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von UFC Fehring auf 3:0. Das Spiel ist damit entschieden, ehe es in die Pause geht.

Im zweiten Durchgang machen die Fehringer dort weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten. Höber schließt im Sechzehner ab und macht das Tor zum 4:0. Die Gäste sind überfordert. Sie hatten sich zwar viel vorgenommen, doch die Übermacht der Fehringer scheint zu groß zu sein. In der 70. Minute dann auch noch das 5:0: Felix Glanz läuft alleine auf den Tormann zu und schließt staubtrocken ab. Das 5:0 ist auch der Endstand.

Am kommenden Freitag tritt Fehring bei SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal an, während Eichkögl einen Tag später TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf empfängt.

Christian Wenderl (Sportlicher Leiter): "Ich denke, dass der Sieg voll und ganz in Ordnung geht. Wir haben von Beginn gezeigt, wer die drei Punkte holen wird. Und das hat die Mannschaft bis zuletzt durchgezogen. Das war sehr stark. Wir müssen aber weiter konzentriert bleiben."

Oberliga Süd-Ost: UFC Fehring – USC Raika Eichkögl, 5:0 (3:0)

72 Felix Glanz 5:0

54 Tobias Hoeber 4:0

39 Eigentor durch Matija Durdek 3:0

25 Daniel Simic 2:0

17 Denis Topolovec 1:0