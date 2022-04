Blitzstart reicht Almenland für Sieg in Anger

Details Freitag, 29. April 2022 22:21

Ein Tor machte am Freitagabend in der Oberliga Süd-Ost den Unterschied im Spiel, das FC Almenland mit 1:0 gegen SV Ada Anger gewann. Einen packenden Auftritt legte FC Almenland dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel hatte sich SV Anger als keine große Hürde erwiesen und mit 1:5 verloren.

Die Gäste finden ganz nach Wunsch in die Partie. Markus Fiedler ist es, der vor 300 Zuschauern für FC Almenland den Führungstreffer besorgt (3.). Anger-Goalie Pfeffer ist am Treffer aber nicht unschuldig. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt, denn auch Anger kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. Das Spiel ist in Folge sehr offen. Beide Mannschaften spielen nach vorne. Es ergeben sich auch auf beiden Seiten Gelegenheiten auf Treffer, doch es bleibt bei der knappen Führung für Almenland.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die dann Pech haben. Ein Freistoß landet nämlich an der Stange. Das wäre der nicht unverdiente Ausgleich gewesen. Almenland versucht es dann mit einem Distanzschuss, doch das Leder geht über das Tor. Anger wird in Folge immer offensiver und riskiert. Das eröffnet wiederum auch Räume für die Gäste, die auf den entscheidenden Konter lauern. Anger fehlt in den entscheidenden Situationen an diesem Abend das Glück, doch auch der Goalie der Almenlandler erwischt einen bärenstarken Tag. So bleibt es letztlich auch beim 1:0 für die Gäste.

Als Nächstes steht für SV Anger eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. FC Almenland empfängt parallel die Reserve von FC Gleisdorf 09.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Die Niederlage ist sehr bitter. Sie wäre nicht notwendig gewesen, wir waren in der Offensive aber nicht abgebrüht genug."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – FC Almenland, 0:1 (0:1)

3 Markus Fiedler 0:1