Pöllau kommt in Gleisdorf nicht über Remis hinaus

Details Samstag, 30. April 2022 09:00

Am Freitag kam TSV Pöllau bei der Zweitvertretung von Gleisdorf in der Oberliga Süd-Ost nicht über ein 1:1 hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Pöllau gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass TSV Sparkasse Pöllau der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel bei den Gästen hatte FC Gleisdorf 09 II schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Die Gäste starten ganz nach Wunsch in die Partie. Nach vier Minuten steht es nämlich 1:0. Ein Eckball landet direkt im Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Pöllauer nachlegen, was aber nicht gelingt. Das Gegenteil passiert: Fabian Andre Herbst trifft zum 1:1 zugunsten von Gleisdorf II (23.). Damit ist wieder alles offen und das Spiel geht Hin und Her. Dicke Torchancen bleiben vorerst aber Mangelware. So unterbricht der Schiri die Partie beim Stand von 1:1 und schickt die beiden Teams in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gleisdorfer, denn sie kassieren eine Gelb-Rote Karte. Nicola Kolenz muss vom Platz. Damit ist man für den Rest der Begegnung in Unterzahl. Pöllau wird in Folge immer stärker und setzt den Gegner unter Druck. Anstatt der Führung für die Gäste, bekommen die Gleisdorfer die beste Chance auf die Führung - in der 66. Minute gibt es nämlich Elfmeter. Pöllaus Goalie Tomislav Miljkovicn hält den Elfer aber und es bleibt beim 1:1. Das Unentschieden ist schließlich auch der Endstand.

Kommende Woche tritt FC Gleisdorf 09 II bei FC Almenland an (Samstag, 17:00 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt Pöllau Heimrecht gegen SV bestpoint Feldbach.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Man denkt immer, dass Spiele in Überzahl einfacher werden. Aber das ist oft nicht so. Wir haben heute leider nicht konzentriert genug gespielt. Das ist dann in Gleisdorf zu wenig für drei Punkte."

Oberliga Süd-Ost: FC Gleisdorf 09 II – TSV Sparkasse Pöllau, 1:1 (1:1)

23 Fabian Andre Herbst 1:1

3 Zan Horvat 0:1