Nichts zu holen für Anger in Waltersdorf

Details Samstag, 21. Mai 2022 08:48

Nach der Auswärtspartie gegen Bad Waltersdorf stand SV Anger am Freitag in der Oberliga Süd-Ost mit leeren Händen da. Waltersdorf gewann 4:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte das Heimteam einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Das Match ist erst wenige Momente alt, als vor 160 Zuschauern bereits der erste Treffer fällt. Stefan Fritz ist es, der in der dritten Minute zur Stelle ist. Er nutzt eine Unachtsamkeit der Gäste und trifft zur Führung. Das Spiel beginnt damit ganz nach Wunsch der Gastgeber, die auch sofort nachlegen wollen. Daraus wird aber nichts, denn Anger kommt in Folge auch besser ins Spiel. Bis zum Ausgleich sollte es aber noch eine Weile dauern. In der 38. Minute ist es schließlich so weit - schneller Angriff und Sandro Feichtinger bringt den Ball im Netz von Bad Waltersdorf unter. Damit ist wieder alles offen und das 1:1 ist dann auch der Halbzeitstand.

Die zweite Halbzeit gehört den Waltersdorfern, die von Beginn an Gas geben. Für das zweite Tor von Waltersdorf ist Philipp Schaffer verantwortlich, der in der 66. Minute das 2:1 besorgt. Die Heimischen bleiben am Drücker. Dominik Mild befördert das Leder schließlich zum 3:1 von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf über die Linie (72.). Mit dem 4:1 sichert Schaffer Bad Waltersdorf nicht nur den Sieg sowie drei Punkte, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (75.).

Kommende Woche tritt TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf bei der Reserve von FC Gleisdorf 09 an (Sonntag, 15:00 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt SV Ada Anger Heimrecht gegen USC Raika Eichkögl.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Es war ein Spiel auf bescheidenen Niveau auf beiden Seiten. Wir gingen früh in Führung, unsere Gäste glichen vor der Pause verdient aus. Unser Tormann hielt uns mit einigen tollen Paraden im Spiel. Nach dem 2:1 kamen wir immer besser ins Spiel und kombinierten phasenweise richtig gut. Gratulation an das gesamte Team."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV Ada Anger, 4:1 (1:1)

75 Philipp Schaffer 4:1

72 Dominik Mild 3:1

66 Philipp Schaffer 2:1

38 Sandro Feichtinger 1:1

3 Stefan Fritz 1:0