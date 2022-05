Fehring weiter meisterlich! Sieg in Feldbach nach Rückstand

Details Samstag, 28. Mai 2022 08:03

Done! Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Fehring mit 2:1 gegen SV Feldbach in der Oberliga Süd-Ost für sich entschied und damit - nachdem der Meistertitel schon vor einer Woche eingetütet wurde - sich auch weiterhin wahrlich meisterlich präsentiert. Damit kehren die Fehring nach elf Jahren wieder in die Landesliga zurück. Dass Fehring am Freitag nicht vollends überzeugen konntem dürfte dem Team wohl egal sein. Das Hinspiel hatte der Gast zu Hause mit 5:0 für sich entschieden.

Im ersten Durchgang tasten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gibt es nicht zu verzeichnen. Feldbach hat optisch sogar etwas mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht jedoch nichts machen. So geht es letztlich mit dem 0:0 auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit startet Feldbach wieder stärker und jetzt sollten die Gastgeber sogar in Führung gehen. Tihomir Sostaric bricht für Feldbach den Bann und markiert in der 62. Minute das 1:0. Jetzt ist Fehring gefordert. Man riskiert mehr und sollte die Partie prompt noch drehen. Nejc Omladic ist es, der in der 90. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Heimteams unterbringt. Die spielentscheidende Rolle nimmt Marco Lindner ein, der kurz vor knapp für Fehring zum Führungstreffer bereitsteht (98.). Unfassbares Ende - so spielen Meister. Am Ende verbuchte UFC Fehring gegen SV bestpoint Feldbach einen Sieg.

Am nächsten Freitag (18:30 Uhr) reist Feldbach zu TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, gleichzeitig begrüßt UFC Fehring TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. auf heimischer Anlage.

Christian Wendler (Sektionsleiter Stellvertreter Fehring): "Man kann mit so einer Saison einfach nur zufrieden sein. Wir freuen uns riesig über den Wiederaufstieg in die Landesliga. Das haben sich die Burschen wirklich mehr als verdient. Ich denke, dass wir auch verdient dort stehen, wo wir stehen. Wir haben 90 Tore gemacht. Das muss uns erst einmal einer nachmachen. Ich bin sehr stolz auf das Team."

Oberliga Süd-Ost: SV bestpoint Feldbach – UFC Fehring, 1:2 (0:0)

98 Marco Lindner 1:2

90 Nejc Omladic 1:1

62 Tihomir Sostaric 1:0