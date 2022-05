Anger muss zu Hause gegen Eichkögl deutliche Schlappe einstecken

Details Sonntag, 29. Mai 2022 19:22

SV Anger steckte gegen USC Eichkögl in der Oberliga Süd-Ost eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Im Hinspiel war Eichkögl in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt. Die Eichkögler verabschieden sich damit vorerst aus der Abstiegszone und sind derzeit sogar am sicheren Ufer, dem 11. Tabellenplatz.

Das Spiel gehört zunächst aber den Angerern, die sich auch gleich die eine oder andere Torchance erspielen. Nur das Toreschießen will nicht klappen. Auch weil der Goalie der Eichkögler gut pariert. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit trifft dann Eichkögl - Antonio Josipovic macht das Tor für den Gast zur Führung (43.). USC Raika Eichkögl nimmt die knappe Führung mit in die Kabine.

Die zweite Halbzeit beginnt stärkeren Eichköglern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen. Dean Slisko bringt den Ball zum 2:0 zugunsten von USC Eichkögl über die Linie (51.). Damit ist für klare Fronten gesorgt und Anger muss riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Anstatt des Anschlusstreffers fällt dann das 0:3. Anel Kocijan ist in der 66. Minute in Folge eines Konters zur Stelle. Schlussendlich reklamierte USC Raika Eichkögl einen Sieg in der Fremde für sich und wies Anger mit 3:0 in die Schranken.

Am nächsten Freitag reist Anger zu SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, zeitgleich empfängt USC Raika Eichkögl die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Über diese Niederlage müssen wir reden. Wir haben heute über 90 Minuten nicht gut ausgeschaut. Da braucht es nächste Woche eine Antwort."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – USC Raika Eichkögl, 0:3 (0:1)

66 Anel Kocijan 0:3

51 Dean Slisko 0:2

43 Antonio Josipovic 0:1