Pöllau dreht Spiel gegen Waldbach

Details Sonntag, 29. Mai 2022 19:35

Gegen TSV Sparkasse Pöllau holte sich SV Hochwechsel Waldbach eine 1:3-Schlappe ab. TSV Pöllau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Für die Waldbacher sollte es dennoch für den Klassenerhalt reichen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Das Spiel beginnt mit einer Blitzaktion der Waldbacher. Sandro Pfeffer bringt SVH Waldbach in der dritten Spielminute nach einem schnellen Angriff in Führung. Pöllau zeigt sich aber wenig beeindruckt. In der achten Minute schlägt Marvin Gleichweit mit dem Ausgleich zurück. Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit trifft Pöllaus David Kitting-Muhr für die Gäste zur Führung (42.). Damit haben die Pöllauer das Spiel gedreht. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit riskieren die Waldbacher und geben Gas. Man will unbedingt Zählbares zu Hause behalten. Anstatt des Ausgleichs fällt in der Schlussphase das 3:1 für Pöllau. Markus Hofer befördert das Leder zum 3:1 von TSV Pöllau über die Linie (59.).

Während SV Hochwechsel Waldbach am kommenden Freitag SV Wirtschaft Pischelsdorf empfängt, bekommt es TSV Pöllau am selben Tag mit FC Almenland zu tun.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Ich denke, dass wir am Ende verdient gewonnen haben. Dennoch haben es uns die Waldbacher sehr schwer gemacht."

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – TSV Sparkasse Pöllau, 1:3 (1:2)

59 Markus Hofer 1:3

42 David Kitting-Muhr 1:2

8 Marvin Gleichweit 1:1

3 Sandro Pfeffer 1:0