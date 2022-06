Feldbach bezwingt Bad Waltersdorf durch Last-Minute-Tor

Details Samstag, 04. Juni 2022 21:44

Am Freitag begrüßte TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf SV bestpoint Feldbach. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten des Gasts aus. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SV Feldbach beugen mussten. Bad Waltersdorf hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt. Die Feldbacher halten damit die Chance auf den Klassenerhalt am Leben. Dennoch braucht man in der letzten Runde Schützenhilfe.

Die Feldbacher starten gut in die Partie, können das Übergewicht aber nicht nutzen. Entgegen dem Spielverlauf führen in der 33. Minute die Waltersdorfer. Vermutlich war der Ball von Schaffer schon hinter der Linie, aber letztlich drückt Davidovic den Ball ins Netz. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber dann nachlegen, das gelingt aber nicht. Es geht schließlich mit der knappen Führung der Gastgeber auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die hier nicht aufgeben. Man braucht dringend drei Punkte im Abstiegskampf. In der 59. Minute ist es passiert. Tolle Aktion der Gäste über die rechte Seite und Milos Ninkovic bedient Tihomir Sostaric in der Mitte, der vom Elferpunkt den Ball gemütlich ins Tor rollen lässt. Damit ist wieder alles offen, Feldbach bleibt aber am Drücker. Nur wenige Augenblicke später muss der Waltersdorfer Goalie in höchster Not retten. Die Feldbacher riskieren in Folge immer mehr und werfen alles nach vorne. Das Tor will vorerst aber nicht gelingen. Dann bricht die Nachspielzeit an. Dominik Hirt sieht die Gelb-Rote Karte und Waltersdorf ist plötzlich in Unterzahl. In der 95. Minute jubeln schließlich die Feldbacher: Was für ein Fehler Waltersdorfer Goalie: Nach einem Schuss aus gut 30 Metern lässt er den Ball nach vorne prallen und Sostaric nutzt diesen Fehler eiskalt aus. Das ist die Führung und gleichzeitig der Endstand.

Am nächsten Freitag reist TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf zu TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, zeitgleich empfängt Feldbach USC Raika Eichkögl.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Heute war vor allem in der zweiten Halbzeit nichts drinnen. Schade drum."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV bestpoint Feldbach, 1:2 (1:0)

94 Tihomir Sostaric 1:2

60 Tihomir Sostaric 1:1

33 Ognjen Davidovic 1:0