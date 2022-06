Ilztal hält mit Sieg gegen Anger Chance auf Klassenerhalt am Leben

Details Samstag, 04. Juni 2022 22:05

Nach der Auswärtspartie gegen SVU Ilztal stand SV Anger mit leeren Händen da. SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal gewann 3:0. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SVU Ilztal wusste zu überraschen. Die Überraschung war hinsichtlich Abstiegskampf wichtig. Man hält die Chance auf den Klassenerhalt am Leben, braucht in der letzten Runde aber Schützenhilfe

Zunächst passiert im Spiel wenig. Beide Teams spielen vorsichtig und wollen keine Fehler machen. Vor allem für Ilztal geht es um alles oder nichts. Man steckt immerhin mitten im Abstiegskampf und Feldbach hat sein Spiel gegen Waltersdorf überraschend gewonnen. David Kulmer bringt SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal nach 30 Minuten schließlich die 1:0-Führung. Nach einem Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte hält Fuchs den Ball im Spiel und schickt David Kulmer auf die Reise, der den Goalie elegant überlupft. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Dabei haben die Angerer noch die Top-Ausgleichschance, doch Markus Lipp hält sensationell.

In der zweiten Halbzeit startet Anger stärker. Man will sich hier nicht geschlagen geben und riskiert mehr. In der 66. Minute zeigt der Schiri dann aber auf den Elferpunkt im Angerer Strafraum: Fuchs tritt an und verwandelt zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Anger wirft alles nach vorne, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt auch noch das 3:0 für Ilztal: Marco Schmaller nimmt den Nachschuss volley und versenkt den Ball im Kreuzeck. Am Ende verbuchte SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal gegen SV Ada Anger einen Sieg.

Nächsten Freitag (18:30 Uhr) gastiert SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal bei der Reserve von FC Gleisdorf 09, SV Ada Anger empfängt zeitgleich SV Wirtschaft Pischelsdorf.

Philipp Zink (Sektionsleiter Anger): "Mit diesem Ergebnis kann man natürlich nicht zufrieden sein. Wir sind über 90 Minuten nie richtig ins Spiel gekommen und haben dann unsere doch guten Chancen nicht genutzt. So kannst du gegen kämpfende Ilztaler nichts holen."

Oberliga Süd-Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – SV Ada Anger, 3:0 (1:0)

77 Marco Schmallegger 3:0

66 Julian Hoefler 2:0

30 David Kulmer 1:0