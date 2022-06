Kocijan legt Gundstein für Eichkögler Sieg, Feldbach muss in die Relegation

Details Freitag, 10. Juni 2022 21:45

USC Raika Eichkögl gewann mit 3:2 gegen SV bestpoint Feldbach und verabschiedete sich mit einem Sieg in die Saisonpause. USC Eichkögl wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel war SV Feldbach mit 0:5 krachend untergegangen. Die Niederlage bedeutet für Feldbach Relegation - den direkten Klassenerhalt hätte man aber auch nicht geschafft, wenn man gewonnen hätte, denn Ilztal konnte sich in Gleisdorf mit 3:1 durchsetzen und bleibt in der Liga.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gästen, die sogleich den Gegner unter Druck setzen. Feldbach tut sich schwer und es dauert auch nicht lange, ehe die Eichkögler führen. Anel Kocijan bringt den Gastgeber per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zwölften und 14. und 20. Minute vollstreckt. Beide Male lässt er seine Klasse aufblitzen. Mit der klaren Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Aleksander Palamar lässt sich in der 35. Minute nicht zwei Mal bitten und trifft zum 3:0. Das ist wohl die Entscheidung schon vor der Pause. Nicht ganz, denn Feldbach sollte zurückschlagen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel ist nämlich Tihomir Sostaric mit dem 1:3 für Feldbach zur Stelle (43.). Dann geht es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang setzt Feldbach alles auf eine Karte. Man will sich nicht vorwerfen lassen, nicht alles getan zu haben, um doch den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Am Ende gelingt der Anschlusstreffer zum 2:3 aber zu spät. Igor Tkalcic befördert das Leder zum 2:3 von SV bestpoint Feldbach in die Maschen (86.). Das ist es dann aber - nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift er Schiri ab und Eichkögl sichert sich drei Punkte.

Gegen wen es in der Relegation geht, entscheidet sich erst - aufgrund von fehlenden Teams in den Ligen darunter und unklaren Entscheidungen in den Top-Regionen der Tabellen, ist erst nach diesem Wochenende alles fixiert. Auf Ligaportal bleibt ihr natürlich auf dem Laufenden.

Oberliga Süd-Ost: SV bestpoint Feldbach – USC Raika Eichkögl, 2:3 (1:3)

86 Igor Tkalcic 2:3

43 Tihomir Sostaric 1:3

35 Aleksander Palamar 0:3

19 Anel Kocijan 0:2

12 Anel Kocijan 0:1