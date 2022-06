Ilztal schlägt Gleisdorf und hält die Klasse

Details Sonntag, 12. Juni 2022 17:06

Die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 bestätigte auch im letzten Ligaspiel die schlechte Saisonleistung und verabschiedet sich mit einer 1:3-Niederlage gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal aus der Oberliga Süd-Ost. Dabei hatte man im letzten Spiel zwischenzeitlich bei einem Lattenfreistoß auch Pech. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SVU Ilztal wurde der Favoritenrolle gerecht und sicherte sich den Klassenerhalt. Am Ende wäre auch bei einer Niederlage nichts passiert, denn Feldbach verlor sein Spiel gegen Eichkögl.

Die Ilztaler starten schwungvoll in die Partie. Man will hier gleich für klare Verhältnisse sorgen und am Klassenerhalt keine Zweifel aufkommen lassen. Eine Unachtsamkeit später fällt dann auch schon das 1:0 für die Gäste: David Kulmer schoss für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal in der 21. Minute in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Ilztaler nachlegen, was auch gelingt. Nur drei Minuten später beförderte Marco Klamminger das Leder zum 2:0 von SVU Ilztal über die Linie (23.). Damit ist für klare Fronten gesorgt und der Klassenerhalt ist zum Greifen nahe. Klamminger vergibt in Folge eine Kopfballchance, ehe der Schiedsrichter zur Pause pfeift.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gleisdorfern, die zwar schon seit Wochen als Absteiger feststehen, man sich hier aber nicht abschießen lassen will. So wittert Raffael Horvath seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Gleisdorf II ein (62.). Geht vielleicht noch was für die Gleisdorfer? Kurz zuvor hatte man bereits Pech, als ein Freistoß an die Latte krachte. Die Gastgeber werfen alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt das 1:3. Das ist gleichzeitig die Entscheidung. Der Referee beendete schließlich das Spiel und somit kassierte FC Gleisdorf 09 II eine schmerzliche Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Mit 74 Gegentreffern stellte das Heimteam die schlechteste Defensive der Liga. Nach einer mageren Saison steht für Gleisdorf II der Abstieg zu Buche. Im Angriff von FC Gleisdorf 09 II wehte in diesem Fußballjahr ein laues Lüftchen, was die lediglich 33 erzielten Treffer dokumentieren. Die Saisonbilanz von Gleisdorf II kommt dürftig daher, wie vier Siege, zwei Remis und 20 Niederlagen nachhaltig belegen. Mit der Leistung der letzten Spiele wird FC Gleisdorf 09 II so unzufrieden wie mit dem gesamten Saisonverlauf sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

SVU Ilztal ist in dieser Spielzeit mit einem blauen Auge davongekommen. SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal schaffte mit Platz zwölf zwar den Klassenerhalt, insgesamt enttäuschte man jedoch. Die Verantwortlichen von SVU Ilztal werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal acht Siege und zwei Remis brachte SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal zustande. Demgegenüber stehen satte 16 Niederlagen. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich SVU Ilztal sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Oberliga Süd-Ost: FC Gleisdorf 09 II – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 1:3 (0:2)

90 Heiko Hoelzl 1:3

62 Raffael Horvath 1:2

23 Marco Klamminger 0:2

21 David Kulmer 0:1