Pischelsdorf schlägt mit Chancenauswertung hadernde Anger klar

Details Sonntag, 12. Juni 2022 17:13

SV Wirtschaft Pischelsdorf gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte mit 3:0 gegen SV Ada Anger. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SV Pischelsdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Die Anhänger von SV Anger unter den 200 Zuschauern hatten wenig Spaß an der Partie, da das Heimteam früh auf die Verliererstraße geriet. Die Angerer zuerst mit einer wichtigen Kopfballabwehr, doch Tödtling aus dem Hinterhalt nahm Maß - 1:0 nach wenigen Augenblicken. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, daraus wird aber vorerst nichts. Auch Anger kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. Zwei Anger Spieler lassen das Leder durch, doch Kreimer trifft die Kugel nicht richtig. Kurz darauf Angers Kreimer mit einem guten Schuss, doch das Leder geht nicht ins Tor. Es geht jetzt Hin und Her, ehe der Schiedsrichter zur Pause pfeift.

Die Gastgeber starten gut in die zweite Halbzeit und machen Druck. Es wird in dieser Phase die Top-Chance vergeben, nachdem der Goalie schon geschlagen war. Pischelsdorf ist da effektiver - die Gäste mit Pressing, der Angerer Goalie mit einem Fehler und Manuel Hacker schießt ein. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Anger gibt aber weiter nicht auf und erspielt sich gute Möglichkeiten. Die Effektivität verhindert hier und heute aber Zählbares. Der dritte Streich von SV Wirtschaft Pischelsdorf war Matthias Artauf vorbehalten (63.). Das 3:0 ist gleichzeitig der Endstand.

SV Ada Anger beendet die Saison auf Platz neun – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Mit dem dürftigen Torverhältnis von 42:62, das die Defizite im Angriff und in der Defensive klar wiedergibt, geht für SV Anger eine enttäuschende Spielzeit vorüber. Anger schnitt insgesamt mäßig ab. Acht Siege und sechs Remis stehen zwölf Niederlagen gegenüber.

Pischelsdorf schloss das Fußballjahr mit einem anständigen vierten Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Die große Offensivqualität von SV Wirtschaft Pischelsdorf kam auch im letzten Saisonspiel zum Tragen. Damit schraubte SV Pischelsdorf das Torekonto abschließend auf insgesamt 66 Treffer hoch. Pischelsdorf weist mit 13 Siegen, zwei Unentschieden und elf Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Der großartige Saisonendspurt von SV Wirtschaft Pischelsdorf mit 15 Punkten aus den letzten fünf Spielen reichte nicht mehr, um nach ganz oben zu kommen. SV Pischelsdorf machte aber deutlich, wo man in der nächsten Spielzeit mitspielen will.

Philipp Zink (Sektionsleiter Anger): "Man muss heute ganz klar sagen, dass wir an unserer Chancenauswertung gescheitert sind. Wenn man so viele sogar gute Chancen vorfindet und kein Tor macht, dann wird es schwer, zu gewinnen. Wir hätten die Saison gerne mit einem Sieg beendet."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – SV Wirtschaft Pischelsdorf, 0:3 (0:1)

63 Matthias Artauf 0:3

56 Manuel Hacker 0:2

4 Bernd Toedling 0:1