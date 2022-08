Waltersdorf spielt in Ilztal groß auf

Details Samstag, 13. August 2022 15:12

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 0:3-Niederlage gegen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Waltersdorf hingegen feiert den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel.

Kaum war das Spiel angepfiffen, liegt Bad Waltersdorf bereits in Front. Philipp Schaffer markiert in der ersten Minute die Führung - dem Treffer war eine Unachtsamkeit in der Ilztaler Hintermannschaft vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Bereits in der 14. Minute erhöht Ognjen Davidovic den Vorsprung der Gäste auf 2:0 - schöner Angriff und schon zappelt das Leder im Tor. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann bleiben bis zum Seitenwechsel nennenswerte Szenen aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Ilztal tut sich weiter schwer und ist mit Defensivarbeit beschäftigt. Mit dem 3:0 sichert Schaffer Waltersdorf schließlich nicht nur den Sieg, sondern erzielt auch seinen zweiten Tagestreffer (53.). Im weiteren Verlauf verwalten die Waltersdorfer die klare Führung und spielen die drei Punkte bedrängnislos nachhause.

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal erntete 26 Punkte in der vergangenen Saison, was die Mannschaft in der Endabrechnung auf dem zwölften Platz in der Tabelle einlaufen ließ.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Bad Waltersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

Kommenden Freitag (19:00 Uhr) tritt SVU Ilztal bei SC St. Margarethen an der Raab an.

Wolfgang Wagner (Sportlicher Leiter Bad Waltersdorf): "Es war ein Spiel gegen gewohnt kampfstarke Ilztaler. Wir hatten einen guten Start und haben das Spiel großteils kontrolliert. Ich denke, dass der Sieg auch in der Höhe in Ordnung geht."

Oberliga Süd-Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 0:3 (0:2)

53 Philipp Schaffer 0:3

14 Ognjen Davidovic 0:2

1 Philipp Schaffer 0:1