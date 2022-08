Frannach dreht Spiel in Eichkögl und verbucht erste Saisonpunkte

Details Samstag, 20. August 2022 12:13

Nach zwei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für USC Raika Eichkögl und SV Frannach gehörig missglückt. Dementsprechend wollten auch beide Teams den ersten Saisondreier einfahren. Eichkögl zog aber zu Hause in der Oberliga Süd-Ost den Kürzeren und musste sich SV C&P Frannach mit 1:3 geschlagen geben.

Dabei starten die Eichkögler besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Es ergeben sich auch Torchancen, doch das Tor bleibt vorerst aus. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde ist es passiert. Dean Slisko erzielt vor 150 Zuschauern das 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Frannach tut sich im ersten Durchgang noch sehr schwer. Zur Pause reklamierte USC Eichkögl eine knappe Führung für sich.

In der zweiten Halbzeit dreht sich das Bild, auch wenn die Frannacher auch in der zweiten Halbzeit nicht so richtig ins Spiel kommen. Zunächst wird den Frannachern ein Tor wegen Abseits aberkannt, dann macht es Frannach besser und gleicht aus. Jakob Hofmann Wellenhof traf nach schöner Flanke von Rauch per Kopf zum 1:1 zugunsten von SV Frannach (59.). Die Gäste bleiben am Drücker und kurz darauf fällt das 2:1 und das Spiel ist gedreht. Vito Gorza darf nach schöner Kombination jubeln. Jetzt ist Eichkögl gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1. Kurz vor Schluss trifft Jure Pihler für Frannach vom Elfmeterpunkt. Dann ist das Spiel vorbei.

USC Raika Eichkögl ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte das Schlusslicht hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Frannach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Für Frannach steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor zwei Niederlagen einsammelte.

Für USC Eichkögl geht es am kommenden Samstag bei FC Almenland weiter. SV C&P Frannach hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 03.09.2022 gegen TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R.

Rene Triller (Trainer Frannach): "Wir hatten in der ersten Halbzeit vier sehr gute Offensiv-Aktionen, die wir leider sehr schlecht zu Ende gespielt haben. Mit dem Gegentor, was zugleich auch die einzige Torchance für eichkögl war, haben wir leider sehr unsicher fehleranfällig agiert. Nachdem wir das Spiel gedreht hatten, war es nur noch Kick and Rush und der klare Elfer in der 97 Minute. Trotz der beiden Niederlagen zum Start und unserer Ausfälle hat die Mannschaft Moral gezeigt und nie den Kopf hängen lassen. Es waren heute sehr wichtige Punkte für uns - das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen."

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – SV C&P Frannach, 1:3 (1:0)

99 Jure Pihler 1:3

74 Vito Gorza 1:2

59 Jakob Hofmann Wellenhof 1:1

30 Dean Slisko 1:0