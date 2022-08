Unfassbare Aufholjagd bringt Anger Punkt gegen Hartberg Amateure

Details Sonntag, 21. August 2022 17:33

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. sah am Samstag in der Oberliga Süd-Ost in Anbetracht einer 3:0-Führung bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 3:3 hieß es am Ende.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Fabian Wilfinger markierte in der vierten Minute die Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, doch daraus wird nichts. Anger steht trotz des frühen Schocks gut und lässt wenig zu. Die Hartberger beißen sich die Zähne aus - in den ersten beiden Partien erzielten sie sage und schreibe 14 Tore und auch heute hatten sie Einiges vor. In der ersten Halbzeit passiert dann aber nichts mehr. Anger ist dem Ausgleich näher als die Hartberger dem zweiten Tor.

Die zweite Halbzeit beginnt so wie der erste Durchgang, mit einem frühen Treffer der Hartberger. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Wilfinger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (51.). Und es sollte noch dicker kommen. Stephan Schimandl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Eggendorf/Hartberg (60.). Damit dürfte die Partie wohl entschieden sein. Doch es kam anders, denn Anger dreht plötzlich auf. Alexander Kreimer beförderte das Leder zum 1:3 von SV Ada Anger über die Linie (69.). Roland Weber ließ sich in der 70. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für den Gast. Jetzt haben die Gäste endgültig Oberwasser und es sollte nicht lange dauern, ehe das 3:2 fällt. Für den späten Ausgleich war Sandro Feichtinger verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Unfassbar, Anger hat gerade ein 0:3 in ein 3:3 verwandelt und ist jetzt drauf und dran, das Spiel noch zu gewinnen. Gedanklich hatte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte SV Anger am Ende noch den Teilerfolg.

Eggendorf/Hartberg Amat. ist mit sieben Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Bei Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). SV Ada Anger nimmt mit vier Punkten den achten Tabellenplatz ein. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SV Anger bei.

Eggendorf/Hartberg stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) bei SV Krottendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Anger SV Hochwechsel Waldbach.

Alexander Kreimer (Spieler Anger): "Unglaubliche Moral unserer Mannschaft. Nach einem 0:3-Rückstand noch auszugleichen. Spielerisch war Hartberg sicher die bessere Mannschaft, jedoch ließen wir wenig Chancen zu und nutzen im Gegenzug unsere wenigen Möglichkeiten eiskalt. Absolut verdienter Punkt nach toller Mannschaftsleistung."

Oberliga Süd-Ost: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – SV Ada Anger, 3:3 (1:0)

82 Sandro Feichtinger 3:3

70 Roland Weber 3:2

69 Alexander Kreimer 3:1

60 Stephan Schimandl 3:0

51 Fabian Wilfinger 2:0

4 Fabian Wilfinger 1:0