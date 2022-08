Pöllau bezwingt Waldbach in kampfbetonter Partie

Details Montag, 22. August 2022 12:35

TSV Pöllau errang am Samstag einen 2:1-Sieg über Waldbach. Das Derby war geprägt von Zweikämpfen. Das Publikum sah aber eine hochspannende Partie, die letztlich die Pöllauer für sich entscheiden konnten. Die Pöllauer rehabilitieren sich damit vom 1:6-Debakel gegen die Hartberg Amateure vor einer Woche.

Elf Minuten waren gespielt, als Markus Hofer vor 581 Zuschauern die Führung für Pöllau besorgte. Dem Treffer war ein Konzentrationsfehler in der Waldbacher Hintermannschaft vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Pöllauer nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Waldbach kommt dann aber besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. Für Tore reicht es aber auch auf Seiten der Gastgeber nicht. Zum psychologisch besten Zeitpunkt aus Sicht der Waldbacher, nämlich zur Pause, steht es plötzlich 1:1 nach einem Eckball. In Minute 45 brachte SV Hochwechsel Waldbach den Ball im Netz von TSV Sparkasse Pöllau zum Ausgleich unter. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt verhalten. Weder die Pöllauer noch die Waldbacher wollen Fehler machen. Dementsprechend verläuft der zweite Abschnitt. Wenig später behauptete sich TSV Pöllau gegen die Hintermannschaft von SVH Waldbach. Neuer Spielstand: 2:1 (64.) - Köch trifft nach schönem Eckball von Stanic. Damit führen wieder die Pöllauer. Wieder gelingt es den Gästen aber nicht, den Vorsprung auszubauen. Damit bleibt es spannend, denn die Waldbcher drücken auf das Gaspedal. Man will unbedingt neuerlich den Ausgleich. Daraus wird aber nichts. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Pöllau.

In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher einen Sieg und kassierten zwei Niederlagen.

Bei TSV Sparkasse Pöllau präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste.

Mit diesem Sieg zog TSV Pöllau an SV Hochwechsel Waldbach vorbei auf Platz vier. SVH Waldbach fiel auf die zehnte Tabellenposition.

Am nächsten Freitag reist Waldbach zu SV Ada Anger, zeitgleich empfängt Pöllau Tus Greinbach.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Das Derby gegen Waldbach war eher von Taktik und Zweikampf geprägt. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Sowohl das 1:1 als auch unser Siegestreffer wurden nach einem Eckball erzielt. Mit diesem Sieg ist uns ein guter Saisonstart gelungen. Jetzt heißt es, nicht locker lassen für die kommenden Aufgaben."

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – TSV Sparkasse Pöllau, 1:2 (1:1)

64 Florian Koeck 1:2

45 Janos Szoeke 1:1

11 Markus Hofer 0:1