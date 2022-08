Nach Rückstand: Anger überrollt Waldbach

Details Freitag, 26. August 2022 23:14

Bei SV Anger holte sich SVH Waldbach in der Oberliga Süd-Ost eine 1:5-Schlappe ab. Dabei begann das Spiel alles andere als nach Wunsch der Angerer. Zunächst führten nämlich die Gäste mit 1:0 und Anger musste das Spiel drehen. Vor allem im zweiten Durchgang drehten die Heimischen so richtig auf und holten sich verdient drei Punkte.

Vor 250 Zuschauern markiert Waldbach das 1:0 (7.) - schöner Konter und schon steht es 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird, denn Anger schlägt zurück. Eine starke Leistung zeigte Balthasar Berger, der sich mit einem Doppelpack für Anger beim Trainer empfahl (17./32.) - beide Tore erzielt er per Kopf, beim zweiten Tor war der Goalie nicht chancenlos. Damit haben die Angerer das Spiel gedreht und die Gastgeber hatten zur Pause auch die knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Die zweite Halbzeit gehört ganz den Gastgebern. Zunächst rettet noch die Stange, dann ist es aber Roland Kober, der das Leder zum 3:1 von SV Ada Anger über die Linie (73.) befördert. Anton Pfandl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für SV Anger (76.). Kober besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Anger (84.) - wieder hatte der Waldbacher Goalie nicht gut ausgesehen. Am Ende kam SV Ada Anger gegen SV Hochwechsel Waldbach zu einem verdienten Sieg.

Bei SV Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Anger in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SV Ada Anger bei.

SVH Waldbach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. In dieser Saison sammelte Waldbach bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

SV Anger tritt am kommenden Samstag bei Tus Greinbach an, SV Hochwechsel Waldbach empfängt am selben Tag SV Krottendorf.

Philipp Zink (Sektionsleiter Anger): "Mit so einem klaren Sieg kann man natürlich nur zufrieden sein. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben, obwohl die Partie nicht nach Wunsch begonnen hat. Die Burschen haben allerdings gut reagiert."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – SV Hochwechsel Waldbach, 5:1 (2:1)

84 Roland Kober 5:1

76 Anton Pfandl 4:1

73 Roland Kober 3:1

32 Balthasar Berger 2:1

17 Balthasar Berger 1:1

7 Janos Szoeke 0:1